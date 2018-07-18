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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.07.2018 - 15:42, Son Güncelleme:

Tırnak mantarı nedir? Tırnak mantarı tedavisi

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Tırnak mantarı nedir? Tırnak mantarı tedavisi

Havaların ısınması mantar enfeksiyonlarına davetiye çıkarmaya başladı. Mantarların en çok görüldüğü yerlerden biri de ayak tırnakları. Başlangıçta bir kozmetik sorun gibi görünen tırnak mantarının, tedavi edilmemesi durumunda, sosyal ve psikolojik sorunlara, iş ve aile hayatında başarısızlık ve mutsuzluklara neden olabilir. Peki, tırnak mantarı nedir? Tırnak mantarı tedavisi nasıl yapılır?

Nem, sıcak, terleme, şişmanlık ve kötü hijyen gibi nedenler tırnak enfeksiyonlara zemin hazırlıyor. Genellikle diyabet hastaları ve bağışıklık sistemi zayıf insanlarda her türlü mantar enfeksiyonuna yatkınlık görülüyor. İşte, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı bilgiler ışığında, tırnak mantarı hakkında detaylar...

Tanımı: Tırnak mantarı; el veya ayak tırnaklarının mantar mikrobu ile ortaya çıkan bir enfeksiyonudur. El veya ayak tırnaklarında kalınlaşma, renk ve şekil değişikliği ve kırılmaya neden olur.

Tırnak mantarı hastalığı nasıl tedavi edilir?

Tedavi enfekte olmuş tırnağın hekiminiz tarafından mümkün olduğunca uzaklaştırılması ile başlayabilir. Bu şu şekilde yapılabilir:

Tırnağın makas ile kesilmesi

Törpülenmesi

Üre içerikli bir krem ile eritilmesi

Eğer enfeksiyonunuz hafif ve tırnağınızda küçük bir alana sınırlıysa, dermatoloğunuz antifungal bir krem veya ilaçlı bir tırnak cilası verebilir. Eğer enfeksiyon tırnağınızın geniş bir alanında veya birkaç tırnakta ise hekiminiz terbinafin veya itrakonazol gibi bir oral antifungal tedavi verebilir. Her iki ilaç da bazen sıkıntılı yan etkilere neden olabilir. İtrakonazol ciddi ilaç etkileşimlerine neden olabilir. Çok şiddetli olgularda tırnak mantarı tedaviye dirençli ise tırnağın tümünü cerrahi olarak çıkarmak gerekli olabilir.

Tedavi sonrası tırnak nasıl görünür?

Birçok birey birkaç ay süreli oral antifungal ilaç ile tedavi edilebilir. Ancak mantar öldükten sonra bile tırnak normal görünümüne dönemeyebilir. Bazı bireylerde oral antifungal ilaç ile başarılı bir tedavi sonrası bile tekrar nüks edebilir.

Tırnak mantarı bulguları nelerdir?

Tırnak rengi sarı veya kahverengiye dönüşür. Tırnak kalınlaşır ve aşırı büyür. Tırnak altında kötü kokulu bir birikim olabilir. Enfeksiyon ilerledikçe tırnak gitgide ufalanıp dökülebilir ya da ayakkabı içerisinde rahatsızlık veya ağrıya neden olacak kadar kalınlaşabilir.

Tırnak mantarı hastalığının tanısı nasıl konur?

Dermatologunuz el ve ayak tırnaklarını görünümüne bakarak tanı koyabilir. Bazen tırnaklarınızdan küçük örnekler alınabilir. Bu örnekler test edilmesi için laboratuvara gönderilir ve tanı kesin konulabilir.

Tırnak mantarı riskinizi arttırabilecek faktörler nelerdir?

Ayakları uzun süre nemli kalan meslekler (asker, atlet, madenci vb.)

Enfeksiyona direncinizi azaltabilecek veya ayak parmaklarınıza kan akımını engelleyebilecek hastalık hikayesi(diabet, dolaşım bozukluğu, HIV)

Tırnakta zedelenme, travmalar

Parmakları sıkıştıran dar ve ucu sivri ayakkabı giyilmesi,

Soyunma odaları, yüzme havuzu ve duş gibi ortak kullanım alanlarının kullanımı

Aynı ayakkabıları üst üste giymek

Hijyenik olmayan ortamda, sterilizasyonu sağlanmamış aletlerle yapılan manikür ve pedikür

Çıplak ayakla toprağa basılması

Ayakların aşırı terlemesi sonucu oluşan nemli ortam

Kötü ayak hijyeni

Tırnak mantarı hastalığının beklenen süresi ne kadardır?

Tırnak mantarı nadiren kendiliğinden iyileşir. Genellikle kronik (uzun-süren) bir durumdur. Giderek kötüleşerek diğer tırnakları etkileyebilir. Etkilenen tırnak düşse de yeni

tırnakta mantar ile enfekte olabilir.

Tırnak mantarı hastalığından nasıl korunulur?

Tırnak mantarından korunmak için:

Ayağınızın hava almasına izin veren rahat ayakkabı ve çoraplar giymelidir.

Ortak kullanılan duş ve soyunma odalarında başkalarına ait ayakkabı, sandalet veya terlik giyilmemelidir.

Ayaklarınızı her gün yıkayın. Tamamen kurulayın ve kaliteli bir ayak pudrası kullanın.

Her gün temiz çorap giyin.

Tırnaklarınızı kısa tutun.

Pedikür aletlerini kullanmadan önce dezenfekte edin.

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