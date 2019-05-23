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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
23.05.2019 - 19:50, Son Güncelleme:

Tırla çarpışan lüks araç bu hale geldi!

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Bolu’da, TEM otoyolunda tıra arkadan çarparak hurdaya dönen lüks aracın sürücüsü ağır yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. 

Kaza, saat 18.00 sıralarında TEM otoyolu İstanbul istikameti Elmalık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Süleymanoğlu idaresindeki 34 MH 773 plakalı lüks araç, aynı yönde ilerleyen Mutlu Beyazıt yönetimindeki CB 5312 KM plakalı tıra çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Tırla çarpışan lüks araç bu hale geldi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hurdaya dönen araçta yolcu olarak bulunan ve ismi öğrenilemeyen vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan sürücü Ahmet Süleymanoğlu, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Süleymanoğlu, İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. 

Tırla çarpışan lüks araç bu hale geldi

Kazada hayatını kaybeden vatandaşın cesedi ise, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. 

Tırla çarpışan lüks araç bu hale geldi

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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