Tirit nedir? Tirit nasıl yapılır?
Genellikle etli ve tavuklusu yapılan tirit, yörelere göre farklılık gösteriyor. Bazı yörelerde düğün yemeği olarak bile servis edilen tirit, Papara ve Orta Asya'da yapılan Beşbarmak yemeği ile benzerlik gösteriyor. Peki, tirit tam olarak nedir? Tirit nasıl yapılır?
Tirit, Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde yapılsa da Karadeniz bölgesinde özellikle Samsun ve civarında yaygın bir yöresel lezzettir. Et suyuna kızartılmış veya bayat ekmek konularak yapılır. Tirit kelimesi Farsça bir kelimedir. Yörelere göre çok farklı et çeşitleri konulabilir. Kaz, ördek, tavuk, inek, koyun eti ile yapılan çeşitleri vardır. Kaz tiridi versiyonuyla Samsun'un bazı ilçeleri tarafından patenti alınmış bir yemektir.
Malzemeler
500 gr. kuzu kuşbaşı
6 dilim ekmek
3 adet soğan
1 yemek kaşığı tereyağ
1 demet maydanoz
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
Tarif
• Eti yıkayıp tencereye koyun.
• 3 bardak su, karabiber ve tuz koyun.
• Tereyağı ilave edip et yumuşayana kadar pişirin.
• Soğanı yarım ay şeklinde doğrayıp tuzla ovun.
• Maydanoz ilave edip karıştırın.
• Ekmek dilimlerini küçük parçalara bölüp servis tabağına yayın.
• Üstüne soğan ve eti suyuyla birlikte koyun.
• Maydanozla süsleyip servis yapın.
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