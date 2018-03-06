TIR'ın altında kaldı

TIR sürücüsü Ali Dalkılıç aracıyla sokakta manevra yaparken çocukları fark etmedi. TIR'ın altında kalan çocuklardan dördü yara almadan kurtulurken, Eren Erdal aracın lastikleri arasında can verdi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü tutuklandı. Otopsi işlemlerinin ardından Eren Erdal'ın cesedi, ailesine teslim edildi. Acısının büyük olduğunu belirten İsmet Koyuncu, "Bir TIR sürücüsü nasıl arkasını kontrol etmeden kullanabiliyor, aklım almıyor. Kazadan sonra annesine 'Ölmemiştir o, oğlumuzu geri getireceğim' diye söz vermiştim. Ama bakın götüremiyorum. Ben ne yapacağım şimdi?" diyerek gözyaşı döktü.