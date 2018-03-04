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    TIR’ın açılan brandası, otomobilin tekerleğine sıkıştı: 4 yaralı

    Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
    04.03.2018 - 13:12 | Son Güncelleme:

    BURSA İnegöl ilçesinde TIR’ın dorsesinin açılan brandası, karşı yönden gelen otomobilin ön tekerleğine sıkıştı. Takla atan otomobildeki 1’i çocuk, 4 kişi yaralandı.

    Kaza, İnegöl- Domaniç karayolunda meydana geldi. Kütahyanın Domaniç ilçesinden Bursa’nın İnegöl ilçesine giden Musa Kurt yönetimindeki 34 NT 7259 plakalı TIR'ın dorsesini kapatan branda açıldı. TIR’ın taşıdığı beşer kiloluk bidonlardaki su yola saçılırken, sürüklenen branda ise karşı yönden gelen Mahmut Akay (38) yönetimindeki 16 Z 0646 plakalı otomobilin sol ön tekerleğine sıkıştı. Kontrolden çıkan otomobil,yolun sağındaki bariyerlere çarparak takla attı.Kazada, otomobil sürücüsü Akay ile yanındaki Rabia Akay (9), Ahmet Akay (73) ve Ahmet Durgut (72) yaralandı.

    TIR’ın açılan brandası, otomobilin tekerleğine sıkıştı: 4 yaralı

    Olay yerine sevk edilen İnegöl İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri ve diğer sürücüler tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    TIR’ın açılan brandası, otomobilin tekerleğine sıkıştı: 4 yaralı

    SULARI ARAÇLARINA YÜKLEYİP GÖTÜRDÜLER

    Kaza sırasında TIR'ın dorsesinden yola dağılan suların bir kısmı ise yoldan geçen bazı sürücüler tarafından araçlarına yüklenip götürüldü.

    Etiketler: kaza , bursa , TIR'ın brandası , son dakika
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