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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın) (DHA)
23.09.2019 - 14:58, Son Güncelleme:

Tire Emniyet Müdürü, motosiklet kazasında yaralandı

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Tire Emniyet Müdürü, motosiklet kazasında yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde İzmir'in Tire Emniyet Müdürü Hasan Özge, önünde meydana gelen kaza nedeniyle kullandığı motosikletin kontrolünü yitirdi. Motosiklet şarampole devrilirken, kaskı takılı olan Özge yaralandı. Diğer kazada ise kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü Ali İnceoğlu yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Nazilli- Ödemiş yolu Kardeşköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ödemiş'ten Nazilli yönüne giden Ali İnceoğlu yönetimindeki 35 PDS 62 plakalı otomobille 09 E 1012 plakalı kamyoneti hatalı olarak sollamak istedi. Bu sırada karşıdan gelen Tire Emniyet Müdürü Hasan Özge'nin kullandığı 34 BRH 127 plakalı motosikleti fark eden İnceoğlu, aniden frene bastı.

Savrulan otomobilin sürücüsü, sollamaya çalıştığı kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan kamyonet, yaklaşık 20 metre yükseklikten şarampole devrildi. Önünde meydana gelen kaza nedeniyle Emniyet Müdürü Özge'nin kontrolünü yitirdiği motosiklet de şarampole devrildi.

Tire Emniyet Müdürü, motosiklet kazasında yaralandı
Başında kaskı takılı olan motosikletli Hasan Özge ile otomobil sürücüsü Ali İnceoğlu kazada yaralandı. İsmi öğrenilemeyen kamyonet sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar yoldan geçen diğer sürücülerin bildirmesiyle gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tire Emniyet Müdürü, motosiklet kazasında yaralandı

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. İlçe Emniyet Müdürü Hasan Özge'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Özge'nin, Nazilli'deki ailesinin yanından Tire'ye dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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