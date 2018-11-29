TIR'dan düştü! Karayolunu birbirine kattı
Gaziantep'te TIR'dan düşen ineğe karayolunda art arda 2 otomobil çarptı. Kazalarda ağır yaralanan inek, sahibi tarafından karayolunda kesildi.
Gaziantep Şahinbey ilçesinde seyir halinde bulunan Hasan A. idaresindeki 63 NU 500 plakalı TIR'ın dorsesindeki inek karayoluna düştü. Ayaklarından yaralanan ineğe TIR'ın arkasından gelen Bilal T. yönetimindeki 27 Z 0886 plakalı otomobil çarptı. İkinci kazada yolun diğer şeridine savrulan ineğe bu kez ise sağ şeritten gelen 27 Z 1371 plakalı başka bir otomobil çarptı. Hareket edemeyecek hale gelen inek ise kasap olduğu öğrenilen TIR sürücüsü tarafından karayolunda kesildi. Kazalarda şans eseri yaralanan olmazken otomobillerde ise büyük hasar meydana geldi.
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