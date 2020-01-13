Tıraş nasıl yazılır? TDK'ya göre tıraş mı traş mı?

Tıraş kelimesi yazım hatası olup olmadığı yönünden kişiyi çelişkiye düşüren kelimeler arasında yer almaktadır. Tıraş mı yoksa traş mı yazılır? Türk Dil Kurumu sözlüğünde kelime anlamı tıraş kelimesi karşısında yer almaktadır. Doğru yazımı da tıraş olarak geçmektedir. Tıraş kelime anlamı, saç ve sakalı kesme eylemi, erkek saçını keserken verilen biçim, kesilme ya da kazınma zamanı gelen saç sakal olarak belirtilmektedir. Kelime içerisinde kullanım şekline göre bu anlamlardan birini taşımaktadır.

Tıraş Nasıl Yazılır?

Tıraş olmak, tıraş etmek, traşı gelmek şeklinde birleşik kelime olarak ta kullanılmaktadır. Traş olarak yazımı hatalı yazım olarak kabul edilmektedir. Doğru yazımı ise tıraş olarak kabul edilip kullanılmaktadır.

Tıraştan sonra da bıyık sakal yerleri belli olurdu. Memduh Şevket Esendal

Bu örnekte tıraş kelimesi sakal ve bıyıkların kesilmesi anlamında kullanılmıştır. Bu anlam kelimenin birinci anlamı olarak bilinmektedir.

Yeni yaptırdığı tıraşını görenler onu tanımakta zorlanıyordu.

Bu örnekte ise tıraş, saç sakal kesim biçimi olarak kullanılmaktadır. Saç kesiminde saça verilen biçim için de tıraş kelimesi yaygın olarak kullanılmaktadır.