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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
01.06.2019 - 10:37, Son Güncelleme:

TIR'a çarpan otomobilde korkunç ölüm

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TIR'a çarpan otomobilde korkunç ölüm

Bursa'da otobanda seyir halindeyken TIR'a arkadan çarparak parçalanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Korkunç kazada hayatını kaybeden kişinin Bursa Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Şube Müdürlüğü çalışanlarından Süleyman Elmas olduğu belirlendi.

Kaza dün akşam saatlerinde, Ankara-Bursa otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Elmas idaresindeki 16 BOM 50 plakalı otomobil önünde seyir halindeki TIR'a arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü ve yanında bulunan eşi Necmiye Mete Elmas, araca sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sürücü ve kadın yaklaşık 30 dakikalık çalışmalar sonucunda sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Necmiye Mete Elmas, ağır yaralı olarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, sürücü Süleyman Elmas özel bir hastanede hayatını kaybetti. 

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Öte yandan kaza sonrasında Chevrolet marka aracın kapılarının ve kaputunun fırladığı, hava yastıklarının açıldığı görüldü. Ön tarafı tamamen yok olan otomobil hurdaya döndü. Tamamen kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımı ile çekildi. 

EVLİ ÇİFTİ KAZA AYIRDI

Kazada hayatını kaybeden Süleyman Elmas'ın Bursa Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Şube Müdürlüğü çalışanlarından olduğu öğrenildi. Elmas'ın ölüm haberi mesai arkadaşlarını, amirleri ve sevenlerini yasa boğdu. 

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