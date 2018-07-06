Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>TIR, Unkapanı Köprüsü'ne sıkıştı

    TIR, Unkapanı Köprüsü'ne sıkıştı

    Ertan KILIÇ - Soner HASIRCIOĞLU - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL (DHA)
    06.07.2018 - 06:47 | Son Güncelleme:

    İstanbul Fatih'te bulunan Unkapanı Köprüsü’nün altından geçen TIR’ın dorsesi yüksekliği nedeniyle köprüye takıldı. Kazada TIR’ın dorsesi yan yatarken, köprüde hasar meydana geldi.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • Unkapanı Köprüsü’ne sıkışan TIR’ın dorsesi yan yattı
    • Unkapanı Köprüsü’ne sıkışan TIR’ın dorsesi yan yattı
    • Unkapanı Köprüsü’ne sıkışan TIR’ın dorsesi yan yattı
    • Unkapanı Köprüsü’ne sıkışan TIR’ın dorsesi yan yattı

    Fatih’te yükünü boşaltan B. A.’nın kullandığı 34 NS 1052 plakalı TIR’ın dorsesi saat 01:00 sıralarında Unkapanı Köprüsü’nün destek sütunlarından birine takıldı. Kazada dorsede bulunan konteynır yola yan yattı. Kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapanırken geçişler ise tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

    Eyüpsultan istikametine gittiği öğrenilen TIR, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerin iki saatlik çalışmasının ardından yerinden kurtarıldı. Dorsenin kurtarılmasının ardından trafik normale döndü.

    TIR, Unkapanı Köprüsüne sıkıştı

     

    Etiketler: son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri