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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA - DHA
08.10.2019 - 05:50, Son Güncelleme:

TIR parçalara ayrıldı, sürücü ise...

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TIR parçalara ayrıldı, sürücü ise...

Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu geçişinde ıslak yolda kayan TIR bariyerlere çarptı. Yolun Ankara yönü trafiğe kapanırken, şoför mahali parçalanan TIR'ın sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

 Kaza gece saatlerinde TEM Otoyolu Körfez ilçesi geçişi Hereke Doğu Gişelerinin 1 kilometre ilerisinde meydana geldi. Ankara yönünde seyreden Necati İbican(39) idaresindeki 42 BBG 55 çekici plakalı TIR, yağış nedeniyle ıslanan yolda kayarak kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bariyerlere çarpan TIRın çekicisi tamamen parçalanırken, kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara yönü trafiğe kapandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

Ekipler gelmeden önce parçalanan çekiciden diğer araçlarda bulunan vatandaşlar tarafından çıkarılan sürücü Necati İbican, acil sağlık ekiplerinin tedavisini reddetti. Sadece kaşının üzerinde hafif bir sıyrık olduğu görülen İbican'ın yarasına pansuman yapıldı.

TIR parçalara ayrıldı, sürücü ise...

Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, polis ekipleri Hereke Batı Gişelerinden itibaren yolu kapatarak trafiği D-100 Karayoluna yönlendirdi. Karayolları ekipleri yolu kapatan dorse ile parçalanan çekiciyi bulundukları yerden kaldırmak için çalışma başlattı.

TIR parçalara ayrıldı, sürücü ise...

TIR parçalara ayrıldı, sürücü ise...

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