TIR otomobile çarptı, 3 yaşındaki Nisa hayatını kaybetti
Konya’da kırmızı ışık ihlali yapması sonucu yoldan dönüş yapmak isteyen otomobile TIR'ın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan küçük bir çocuk hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaman Kavşağı'ndan Antalya istikametine seyir halinde olan Mustafa A. idaresindeki 60 AJ 363 plakalı TIR, aşırı süratli olması nedeniyle kırmızı ışık ihlali yaptığı sırada Antalya Çevre Yolu Caddesinden Hasanköy Caddesi istikametine dönüş yapan Hasan G. yönetimindeki 42 NV 775 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobili gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan eşi Fatma G. ve 3 yaşındaki kızı Nisa G. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Nisa G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza anı güvenlik kamerasında
Olay sonrası kaza yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, küçük Nisa’nın hayatını kaybettiği kazanın görüntülerine ulaştı. Görüntülerde otomobilin kendisine yeşil yanmasıyla hareket ettiği, bu sırada TIR'ın ışık ihlali yapmasının ardından otomobile çarptığı görülüyor.
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