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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali ÇEVİKBAŞ/DHA
02.08.2019 - 12:23, Son Güncelleme:

TIR kazasında şok görüntü! Sürücü mahsur kaldı...

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TIR kazasında şok görüntü! Sürücü mahsur kaldı...

ISPARTA'da, şarampole devrilen TIR'ın şaha kalkan kupasında mahsur kalan sürücü Ekrem Bozdağ, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Isparta- Baladız mevkiinde meydana geldi. Ekrem Bozdağ'ın kullandığı 34 BH 6532 plakalı saman yüklü TIR, şarampole devrildi. Dorsesi yan yatan TIR'ın kupa kısmı şaha kalktı. Sürücü Bozdağ ise mahsur kaldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan sürücüyü merdiven aracı yardımıyla bulunduğu yerden alarak kurtardı. Yara almadan kurtulan Ekrem Bozdağ, ambulansta muayene edildi.

Kaza sonra sonrasında çevreye dağılan saman torbaları toplanırken, polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

TIR kazasında şok görüntü Sürücü mahsur kaldı...


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