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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),(DHA)
01.06.2019 - 14:39, Son Güncelleme:

TIR iki köprü arasına sıkıştı

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TIR iki köprü arasına sıkıştı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde bir aracın sıkıştırması ile kontrolden çıkan TIR, köprü korkuluklarına çarptıktan sonra iki köprünün arasındaki boşluğa düşerek sıkıştı. Kazada TIR sürücüsü yaralandı.

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  • TIR iki köprü arasına sıkıştı
  • TIR iki köprü arasına sıkıştı
  • TIR iki köprü arasına sıkıştı
  • TIR iki köprü arasına sıkıştı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Yalova-Bursa karayolunda, Orhangazi'deki Orkent Köprüsü üzerinde meydana geldi. Yalova istikametinden Bursa istikametine doğru gitmekte olan Arif Bektek (64) idaresindeki 34 FD 5564 plakalı TIR, Bursa istikametine doğru giderken, Emrah Erik (30) idaresindeki 77 BJ 236 plakalı hafif ticari aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı.

TIR iki köprü arasına sıkıştı

Kontrolden çıkan TIR, Orkent Köprüsü'nün demir parmaklıklarını aşarak iki köprü arasına boşluğa sıkıştı. Kaza sonrasında TIR sürücüsü Arif Bektek kamyon içinde sıkıştı.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. TIR sürücüsü yaklaşık 15 dakikalık bir uğraş sonrasında ekipler tarafından TIR içerisinden çıkarılarak ambulansa kondu. Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücü burada tedavi altına alındı.

TRAFİK ŞEHİR İÇİNE VERİLDİ

Kaza nedeniyle Yalova-Bursa Karayolu Bursa istikametinde trafik durma noktasına geldi. TIR’ın kaza yerinden vinç yardımı ile kaldırılması esnasında ise Yalova-Bursa karayolu Bursa istikametindeki trafik akışı şehir içine yönlendirildi.

TIR’ın köprüden kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç konvoyları oluştu. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

 

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