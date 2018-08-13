TIR direği devirdi mahalle elektriksiz kaldı
İSTANBUL Ataşehir’de Ergün Şentürk’ün kullandığı makine yüklü TIR, dün saat 13.30’da İçerenköy Mahallesi Hasanbey Sokak’taki elektrik tellerine takıldı.
Elektrik direklerini deviren TIR sürücüsü, olayı fark edince durdu. Elektrik direklerinden biri park halindeki bir otomobilin üzerine yaslanarak zarar verirken, mahallenin de elektrikleri kesildi.
Oksijen ünitesine bağlı yaşayan KOAH hastası Meryem Karaboğa (55) için ambulans istendi. Hastaneye kaldırılan Karaboğa, tekrar makineye bağlandı. TIR sürücüsü Şentürk, “Havalar sıcak. Elektrik tellerinin sarkması nedeniyle yaşanan bir kaza. Normalde bu kadar alçak olmaması lazım. Standartlara uymuyor” dedi.
Arıza bir süre sonra ekipler tarafından giderildi.
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