Ara
MENÃœ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>TIR devrildi, hurdalar yola saçÄ±ldÄ±

    TIR devrildi, hurdalar yola saÃ§Ä±ldÄ±

    DHAÂ
    12.03.2018 - 14:54 | Son GÃ¼ncelleme:

    Kocaeli'nin GÃ¶lcÃ¼k ilÃ§esinde, viraja hÄ±zlÄ± girdiÄŸi iddia edilen hurda yÃ¼klÃ¼ TIR devrildi. Kazada sÃ¼rÃ¼cÃ¼ hafif yaralandÄ±.

    Kaza, Ä°hsaniye kavÅŸaÄŸÄ±nda meydana geldi. Sanayi Ã§arÅŸÄ±sÄ±nda hurda yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ±nÄ± alan Murat Ã– idaresindeki 34 UB 6958 TIR, Ä°hsaniye kavÅŸaÄŸÄ±ndaki viraja hÄ±zlÄ± girince bir anda devrildi. Hurdalar ise yola saÃ§Ä±ldÄ±.

    KazayÄ± gÃ¶ren sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler 112 ve poisi arayÄ±p yardÄ±m istedi. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ Murat Ã–.,Â TIR'dan vatandaÅŸlarÄ±n yardÄ±mÄ±yla Ã§Ä±kaÄ±lÄ±rken, olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri yaptÄ±klarÄ± ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan ambulansla GÃ¶lcÃ¼k Necati Ã‡elik Devlet Hastanesine sevk edildi. TIR sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Murat Ã–.'nÃ¼n hafif yaralandÄ±ÄŸÄ± ve saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Polis kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

    Â 

    Etiketler: TIR , kaza , hurda , Kocaeli , gÃ¼ndem
    Son Dakika Haberler
    ï»¿

    EN Ã‡OK OKUNAN HABERLER

      Sayfa BaÅŸÄ±
      HÃ¼rriyete Reklam Ver
      HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
      TÃ¼rkiye'den ve DÃ¼nyaâ€™dan son dakika haberler, kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±, magazinden siyasete, spordan seyahate bÃ¼tÃ¼n konularÄ±n tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber iÃ§erikleri kaynak gÃ¶sterilmeden alÄ±ntÄ± yapÄ±lamaz, Kanuna aykÄ±rÄ± ve izinsiz olarak kopyalanamaz, baÅŸka yerde yayÄ±nlanamaz.
      • HÃ¼rriyet Emlak
      • HÃ¼rriyet Oto
      • YenibiriÅŸ
      • Yakala.co
      • HÃ¼rriyet TV
      • HÃ¼rriyet Aile
      • Mahmure
      Â© Copyright 2018 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžHÃ¼rriyet KurumsalBize UlaÅŸÄ±nYatÄ±rÄ±mcÄ± Ä°liÅŸkileri