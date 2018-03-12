TIR devrildi, hurdalar yola saÃ§Ä±ldÄ±

Kaza, Ä°hsaniye kavÅŸaÄŸÄ±nda meydana geldi. Sanayi Ã§arÅŸÄ±sÄ±nda hurda yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ±nÄ± alan Murat Ã– idaresindeki 34 UB 6958 TIR, Ä°hsaniye kavÅŸaÄŸÄ±ndaki viraja hÄ±zlÄ± girince bir anda devrildi. Hurdalar ise yola saÃ§Ä±ldÄ±.

KazayÄ± gÃ¶ren sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler 112 ve poisi arayÄ±p yardÄ±m istedi. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ Murat Ã–.,Â TIR'dan vatandaÅŸlarÄ±n yardÄ±mÄ±yla Ã§Ä±kaÄ±lÄ±rken, olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri yaptÄ±klarÄ± ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan ambulansla GÃ¶lcÃ¼k Necati Ã‡elik Devlet Hastanesine sevk edildi. TIR sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Murat Ã–.'nÃ¼n hafif yaralandÄ±ÄŸÄ± ve saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Polis kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

Â