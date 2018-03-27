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    TIR devrildi! Ekipler hemen sÄ±zÄ±ntÄ± Ã¶nlemi alÄ±ndÄ±

    DHAÂ
    27.03.2018 - 14:43 | Son GÃ¼ncelleme:

    MuÄŸla'da sÄ±vÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ doÄŸal gaz tÃ¼pÃ¼ yÃ¼klÃ¼ TIR, virajda savrulup devrildi. ÅžofÃ¶rÃ¼n yara almadan kurtulduÄŸu kazada, sÄ±zÄ±ntÄ±ya karÅŸÄ± itfaiye ekipleri Ã¶nlem aldÄ±.

    Kaza, bugÃ¼n sabah saatlerinde, MuÄŸla- Marmaris karayolu Sakar GeÃ§idi'nde meydana geldi. Fethiye'den AydÄ±n'Ä±n Nazilli ilÃ§esine gidenÂ Emre Nemli yÃ¶netimindeki 42 CVY 98 plakalÄ± TIR, virajda savrulup,Â refÃ¼jdeki beton bariyerlere Ã§arparak yan yattÄ±. Nemli'nin yara almadan kurtulduÄŸu kazada,Â TIR'dakiÂ sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ doÄŸal gaz tÃ¼plerinden bazÄ±larÄ± yola savruldu.

    Olay yerine gelen trafik polisleri, yolu tek taraflÄ± trafiÄŸe kapattÄ±.Â TIR'da tÃ¼plerin iÃ§inde az miktarda sÄ±vÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ doÄŸal gaz olduÄŸu belirlenince, sÄ±zÄ±ntÄ± ihtimaline karÅŸÄ±n MuÄŸla BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Ä°tfaiye Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± olay yerinde hazÄ±r bekletildi.

    TÃ¼pler vinÃ§ ile baÅŸka bir TIR'a yÃ¼klendi. ArdÄ±ndan kazada hasar gÃ¶ren araÃ§, olay yerinden kaldÄ±rÄ±ldÄ±, yol yaklaÅŸÄ±k 3 saat sonra yeniden trafiÄŸe aÃ§Ä±ldÄ±.

    Etiketler: doÄŸalgaz , sÄ±vÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ doÄŸalgaz , gÃ¼ndem
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