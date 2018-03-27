TIR devrildi! Ekipler hemen sÄ±zÄ±ntÄ± Ã¶nlemi alÄ±ndÄ±

Kaza, bugÃ¼n sabah saatlerinde, MuÄŸla- Marmaris karayolu Sakar GeÃ§idi'nde meydana geldi. Fethiye'den AydÄ±n'Ä±n Nazilli ilÃ§esine gidenÂ Emre Nemli yÃ¶netimindeki 42 CVY 98 plakalÄ± TIR, virajda savrulup,Â refÃ¼jdeki beton bariyerlere Ã§arparak yan yattÄ±. Nemli'nin yara almadan kurtulduÄŸu kazada,Â TIR'dakiÂ sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ doÄŸal gaz tÃ¼plerinden bazÄ±larÄ± yola savruldu.
Olay yerine gelen trafik polisleri, yolu tek taraflÄ± trafiÄŸe kapattÄ±.Â TIR'da tÃ¼plerin iÃ§inde az miktarda sÄ±vÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ doÄŸal gaz olduÄŸu belirlenince, sÄ±zÄ±ntÄ± ihtimaline karÅŸÄ±n MuÄŸla BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Ä°tfaiye Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± olay yerinde hazÄ±r bekletildi.
TÃ¼pler vinÃ§ ile baÅŸka bir TIR'a yÃ¼klendi. ArdÄ±ndan kazada hasar gÃ¶ren araÃ§, olay yerinden kaldÄ±rÄ±ldÄ±, yol yaklaÅŸÄ±k 3 saat sonra yeniden trafiÄŸe aÃ§Ä±ldÄ±.