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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İSTANBUL (DHA)
20.07.2018 - 17:14, Son Güncelleme:

Tıp fakültesi öğrencisi genç kıza kâbusu yaşattı! Sokak ortasında akıl almaz taciz

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İstanbul Esenler'de alışveriş yapmak için evden çıkan üniversite öğrencisi B. Ç. (18) kaldırımda yürüdüğü sırada yanından geçen bir kişinin tacizine uğradı. Kameraya yansıyan saldırgan yakalandı.

Olay geçtiğimiz salı günü 14.30 civarında Esenler Kazım Karabekir mahallesinde meydana geldi. Alışveriş yapmak için evden çıkan tıp fakültesi öğrencisi B.Ç. kaldırımda yürüdüğü sırada yanından geçen bir kişinin tacizine uğradı. Tacize uğrayan genç kızın bağırması üzerine saldırgan olay yerinden koşarak uzaklaştı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri kısa sürede şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli ifadesinde tacizi reddetti. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan 19 yaşındaki şüpheli E.B. adliyeye sevk edildi. Emniyet müdürlüğünden çıkarılan şüpheli, gazetecilerin sorularına yanıt vermedi.

'DONDUĞUM İÇİN PEŞİNDEN KOŞAMADIM'

Olayı anlatan B.Ç., "O gün evden çıkmıştım, öğlen saatleriydi saat iki gibi marketin önünden geçerken fiziksel tacizde bulundu. Ben hemen bağırdım, 'Ne yaptığını zannediyorsun? Ne yapıyorsun? Terbiyesiz' diye. Fakat işte donduğum için peşinden koşamadım o da hemen ara sokaklara girdi zaten. Daha sonra insanlar toplandılar, anlattığımda birkaç kişi peşinden gittiler. Fakat ara sokaklarda kaybolmuştu. Sonra polisi aradık, haber verdik durumu" dedi.

B.Ç. "Ben o gün tenha sokaklarda gezmiyordum. Ya da kadına yapılan sözde suçlamalardan hepsinden muaftım. Benim o gün yaptığım tek şey o tacizciyle aynı sokağı seçmiş olmamdı. Ve yarın bir gün başkaları da onunla aynı sokağı, aynı caddeyi seçti diye bu durumu yaşamaması için şikayet ettim. İnşallah gerekli cezayı alır" şeklinde konuştu.

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