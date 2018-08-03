Tıkır tıkır işleyen bir Türkiye sözü

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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03.08.2018 - 20:32, Son Güncelleme:

Tıkır tıkır işleyen bir Türkiye sözü

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Tıkır tıkır işleyen bir Türkiye sözü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk 100 günlük icraat programını Beştepe’de törenle açıkladı. Ekonomi, eğitim, yargı, terörle mücadele gibi konularda neler yapılacağını anlatan Erdoğan, “Yönetimlerin birbirlerine enkaz değil, her şeyiyle tıkır tıkır işleyen ülke devrettikleri bir Türkiye milletimizin hakkıdır” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin özetle şu mesajları verdi:

KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESECEĞİZ

“TÜRKİYE’nin her alanda tehdide ve baskıya maruz kaldığı bir dönemde, kendi göbeğimizi kendimizin kesmesine katkı sağlayacak her çalışma bizim için kıymetlidir. Yaptığımız bunca reforma rağmen FETÖ’nün yargı sistemimizde yol açtığı tahribatı süratle giderme noktasında önemli mesafe kat ettik. Adalet Bakanlığı’na sızmış olan terör örgütü mensuplarını büyük ölçüde temizledik. Ama bitmedi, yapacağımız daha çok şey var. Bu virüslerin temizlenmesi gerekiyor. Çocuklara karşı işlenen cinsel istismar suçları konusunda, toplumun beklentilerine cevap verecek cezai düzenlemelerin yapılmasını sağlıyoruz, sağlayacağız. Asla buradan taviz yok.

Tıkır tıkır işleyen bir Türkiye sözü

MÜNBİÇ VE ABD’YLE İLİŞKİLER

Bu dönemde, PKK-YPG, FETÖ gibi terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi, finans kaynaklarının kesilmesi gibi konulardaki diplomatik girişimlerimiz sürüyor. Suriye’de güvenli hale getirdiğimiz bölgelere dönen misafirlerimizin sayısı, bu dönemde 250 bini bulacak. Münbiç konusunda Amerika ile yürüttüğümüz ortak çalışmaların, aramızdaki diğer sorunlardan etkilenmeden sürmesini bekliyoruz. Buradaki çalışmaların ilerlemesiyle, Münbiç’e de ciddi sayıda bir geri dönüş başlayacak. Irak’la ilişkilerimizi geliştirme kapsamında, Musul ve Basra Başkonsolosluklarımızı, 100 günlük dönem içinde yeniden faaliyete geçiriyoruz. NATO’nun Irak’taki misyonuna da Türkiye’den bir Komutan Yardımcısı atanıyor.

Tıkır tıkır işleyen bir Türkiye sözü

VAKİT KAYBINA TAHAMMÜL YOK

Türkiye’nin vakit kaybına tahammülü yoktur. Bizim önümüzde, 2023 hedefleri başlığı altında topladığımız bir yol haritamız var. Son 5 yılda ardı ardına yaşadığımız hadiseler, bazı alanlarda bu yol haritasının gerisinde kalmamıza yol açtı. Yeni nesillere, 2053 ve 2071 vizyonlarını huzuru kalple hayata geçirebilecekleri bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Yönetimlerin birbirlerine enkaz değil, her şeyiyle tıkır tıkır işleyen ülke devrettikleri bir Türkiye’ye kavuşmak milletimizin hakkıdır. Bizim ülkemize ve milletimize asıl hizmetimiz, asırlardır yaşadığımız bozgun, gerileme, kayıp, moralsizlik iklimini tersine çevirmiş olmamızdır. Bugün ister ticaret, ister ziyaret için yurtdışına giden tüm vatandaşlarımız, dünyanın her yerinde başı dik, özgüveni yerinde, bayrağına sahip çıkan, pasaportuyla gurur duyan bir şekilde dolaşabiliyor. Milletimize geçtiğimiz 16 yılda mahcup olmadık. İnşallah önümüzdeki 5 yılda da mahcup olmayacağız.”

FETÖ'YLE MÜCADELE: 300 BİN MATERYALE İNCELEME

FETÖ’nün hedefindeki kurumlarımızın başında gelen emniyet teşkilatımız, hamdolsun, bu virüsten büyük ölçüde temizlendi. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın da katılımıyla daha da güçlenen bakanlığımız, terör örgütlerine göz açtırmayacak şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Güvenlik ve istihbarat birimlerimiz arasındaki işbirliği ve uyumun zirveye ulaşmış olması, terörle mücadele operasyonlarımızın etkinliğini arttırdı. Düzensiz göçün önlenmesi çalışmaları için İstanbul-Tuzla, Kocaeli, Iğdır ve Kırıkkale’de 4 yeni geri gönderme merkezi daha kuruyoruz. Geçici Barınma Merkezlerinden 5 tanesini daha iyi koşullardaki merkezlere naklediyoruz. Terörle daha etkin mücadele için Elazığ ve Van’a ilave olarak Gaziantep’te de Jandarma Taktik İHA Komutanlığı kuruyoruz. FETÖ operasyonlarında elde edilen dijital materyallerden 300 bininin daha incelemesini tamamlıyoruz.

ÇOCUK VE HAYVAN İSTİSMARI YASALARI 100 GÜNDE

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan eylem planında bazı bakanlıkların yol haritası şöyle belirlendi:

Adalet Bakanlığı: Yargıda hedef süre uygulamasına geçilerek soruşturma ve yargılamaların ortalama görülme sürelerinde kısalma ve yargıda hızlanma sağlanacak. Soruşturma ve yargılamalar önceden ilan edilecek sürelerde tamamlanacak. Vatandaşların mesnetsiz ihbarlar nedeniyle suçlanmaması için kapsayıcı ve etkin tedbirler alınarak ‘lekelenmeme hakkı’ korunacak. Çocuklara karşı cinsel istismar suçuyla mücadelede cezaların caydırıcılığı arttırılacak. Hayvanlara karşı işlenen öldürme ve eziyet fiillerine karşı caydırıcı tedbir ve cezai yaptırımlar öngörülecek. Nafaka sistemi adil bir hale getirilecek.

Dışişleri Bakanlığı: Münbiç yol haritasının hayata geçirilme süreci tamamlanacak. Suriye’de siyasi çözüm çabaları yoğunlaştırılarak, Türkiye’de bulunan 3.5 milyondan fazla Suriyelinin Münbiç, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekâtı bölgelerine geri dönüşleri kolaylaştırılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı: 60 engelsiz otobüsü için işlemler başlatılacak.

20 BİN ÖĞRETMEN

İçişleri Bakanlığı: Şahsa karşı işlenen suçlar yüzde 0.5 azaltılacak, mala karşı işlenen suçlar yüzde 1 azaltılacak ve işlenen suçların aydınlatılması oranı yüzde 1 arttırılacak. 7 bin çarşı ve mahalle bekçisi ile beraber toplam 47 bin 773 güvenlik personel alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığı: 20 bin sözleşmeli öğretmen daha atanacak. Profesyonel eğitim yöneticili sisteme geçilecek. Öğrencilerin yabancı dili aktif bir şekilde kullanmasına imkân sağlayacak bir öğretim modeline geçilecek.

TRT: TRT Türk kanalı yeniden yayın hayatına başlayacak. TRT’nin yerli ve milli dizi, çizgi film karakterlerine ait tasarımlar ünlü mağazaların raflarında yerlerini alacak.

Tıkır tıkır işleyen bir Türkiye sözü

OMUZ ATTILAR

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki gün Yüksek Askeri Şûra toplantısı öncesi ‘omuz atma’ görüntüleriyle objektiflere yansımıştı. Gözlerin üzerine çevrildiği iki bakan dünkü toplantıda tokalaştıktan sonra birbirlerine gülerek, kameraların önünde omuz attılar.( Selahattin SÖNMEZ)

Tıkır tıkır işleyen bir Türkiye sözü

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