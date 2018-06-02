TİKAD'ın geleneksel iftar yemeğinin 15'incisi yapıldı

Galata Salonunda gerçekleşen iftara, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Demirören Oktay, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören ve kızları Yelda Demirören, TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut, TİKAD Yönetim Kurulu Üyeleri Vuslat Doğan Sabancı, Zehra Neşe Kavak, Sema Güral Sürmeli, Hediye Güral Gür, Esin Güral Argat, Emine Sabancı Kamışlı, Şerife Ercantürk, Seniha Ece Kurdoğlu, Pelin Akın Özalp, Ayşe Cevahir Ersoy ve Işıl Okan Gülen'in bulunduğu çok sayıda iş insanı ve davetli katıldı.

İftarın ardından konuşan Türkiye İş Kadınları Derneği Başkanı Nilüfer Bulut, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek sadece kadın işletmelerinin desteklendiği, kadınlardan oluşan ortak bir ticari şirket olarak TİKAD Yatırım A.Ş'yi kurduklarını söyledi.

TİKAD Yatırım A. Ş.'nin büyüme aşamasındaki kadın girişimcilere ait işletmelerin iş ve istihdam hacminin arttırılmasını hedeflediğinin altını çizen Bulut, "TİKAD Yatırım A.Ş'nin temel misyonu, Türkiye ekonomisinin güçlendirilmesinde kadınlar daha etkin yer almalı. TİKAD kendi misyonu doğrultusunda elini taşın altına koyarak, ülkenin ekonomik geleceğine somut yatırım yapan ve katma değer üreten bu projesiyle, bir STK olarak, hem ilki başarmış olmanın, hem de böyle ortak girişimlere öncülük edecek olmanın gururunu yaşıyor. Özellikle vurgulamalıyım ki; TİKAD Yatırım A.Ş'nin temel ayırıcı özelliklerinden birisi, kadın işletmelerine sadece finans desteği sağlayıp kenara çekilmemesidir. Söz konusu seçili işletmelere mentorluk ve network desteği de vererek, şirketi adeta sahiplenecek, o işletmeyi elbirliğiyle büyüterek, iş hacmini ve istihdam kapasitesini arttıracaktır. TİKAD YATIRIM A.Ş paydaşlarının her birinin sahip olduğu imkanlara ve networke erişimleri sağlanacaktır" dedi.

TİKAD'ın davetlisi olarak iftara katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, toplumun yarısını kadınlar oluşturduğunu, kadınların katkısı alınmadan sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik büyümenin sağlayamayacağını ifade ederek, "Bir kadın olarak siyasetin içindeyim ve ülkemin kadınlarına en büyük hizmeti siyasetin içinde var olarak yapacağımı düşündüğüm için politika üretmeye devam ediyoruz. Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, kadınlarımızı güçlendirmek amacıyla yürüttüğümüz etkin politikalar ve projeler sayesinde, kadınlarımızın işgücüne katılımında, girişimciliğinde ve istihdamında önemli mesafeler kat ettik. Kadının güçlenmesi, kadın erkek fırsat eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele için gerekli yasal düzenlemeleri yaptık. Hükümetlerimiz döneminde, uyguladığımız politika ve projelerle bahsettiğim bu alanlarda önemli gelişmeler kaydettik. Son 16 yılda, kız çocuklarının ortaöğretimde okullaşma oranını iki kat, yükseköğretimde ise üç kat arttırdık" diye konuştu.

Ülke olarak son on iki yılda kadınların işgücüne katılma oranını yüzde 23,3'den yüzde 33,3'e yükselttiklerini belirten Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

2023 hedefimiz bu oranı yüzde 41'e taşımaktır. 2005 yılında yüzde 20,7 olan kadın istihdam oranını 2017 yılında yüzde 28,8'e yükselttik. Kadın istihdam sayısındaki değişim, dünyanın da dikkatini çekmeye başladı. Son 12 yılda, kadın çalışan sayımızı yüzde 75 arttırdık. Kadının kendi adına iş yaparak girişimci olmasına da önem verdik ve kendilerine pozitif ayrımcılık tanıdık. Sadece son bir yılda, kadın girişimci sayımızı yüzde 10 arttırdık. Ülkemizde istihdam ve işgücü rakamlarına yansıyan bu olumlu gelişmeler, son 16 yılda attığımız kararlı adımların bir sonucudur" dedi.