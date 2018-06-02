TİKAD'ın geleneksel iftar yemeğinin 13'üncüsü yapıldı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın katıldığı ve Galata Salonu'nda iftar yemeğine, aynı zamanda TİKAD Yönetim Kurulu'nda yer alan, Demirören Holding Yönetim Kurulu üyesi Meltem Demirören Oktay, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’in eşi Revna Demirören ve kızı Yelda Demirören ile TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut, Yönetim Kurulu üyeleri, Zehra Neşe Kavak, Sema Güral Sürmeli, Hediye Güral Gür, Esin Güral Argat, Vuslat Doğan Sabancı, Emine Sabancı Kamışlı, Şerife Ercantürk, Senahi Ece Kurdoğlu, Pelin Akın Özalp, Ayşe Cevahir Ersoy, Işıl Okan Gülen de katıldı. İftar yemeğinde İstanbul Valisi Vasip Şahin’in eşi Şeyma Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın eşi Hatice Uysal ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın eşi Müberra Çalışkan da yer aldı.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan program iftar duasının okunmasıyla devam etti.

İftarın ardından kürsüye çıkan TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut, Türkiye İş Kadınları Derneği olarak hayata geçirdikleri TİKAD Yatırım A.Ş’den söz ederek, “TİKAD Yatırım A.Ş iş kadınları tarafından fonlanıyor. Biz bunu borç olarak vermeyeceğiz. İşini kurmuş, katma değer üreten, sürdürebilir ekonomiyi sağlayacak projelere ortak olacağız. İş kadınlarımızı geleceğe taşıyacağız. Burada birçok girişimci aramızda. Uçak bakımından, savunma sanayinden çok başarılı girişimci arkadaşlarımız var. "TİKAD kendi misyonu doğrultusunda elini taşın altına koyarak, ülkenin ekonomik geleceğine somut yatırım yapan ve katma değer üreten bu projesiyle, bir STK olarak, hem ilki başarmış olmanın, hem de böyle ortak girişimlere öncülük edecek olmanın gururunu yaşıyor. Özellikle vurgulamalıyım ki, TİKAD Yatırım A.Ş'nin temel ayırıcı özelliklerinden birisi, kadın işletmelerine sadece finans desteği sağlayıp kenara çekilmemesidir. Söz konusu seçili işletmelere mentorluk ve network desteği de vererek, şirketi adeta sahiplenecek, o işletmeyi elbirliğiyle büyüterek, iş hacmini ve istihdam kapasitesini arttıracaktır. TİKAD YATIRIM A.Ş paydaşlarının her birinin sahip olduğu imkanlara ve networke erişimleri sağlanacaktır” dedi.

"KADINLARI HER ALANDA DESTEKLİYORUM"

Bütün dünyanın kadın politikalarına önem vermeye başladığını hatırlatan Bulut, “Hükümetlerin kadın politikaları var. Bizim ülkemizde de önümüzdeki dönemde mutlak ve mutlak kadın politikası olması gerektiğine inanıyorum. Ancak 2050 yılında eşit hale gelecek kadın ve erkek. Böyle çalışmaya devam edersek 2050 yılında erkeklerle eşitlenecek. Bütün araştırmalar o zaman dünyanın daha yaşanabilir bir hale geleceğini gösteriyor. Ben ona şimdiden inandığım için kadınları her alanda destekliyorum”diye konuştu.

BAKAN KAYA: KIZ ÇOCUKLARINDA OKULLAŞMA ORANINI ARTIRDIK

Kadınların Türkiye toplumunun yarısı oluşturduğu hatırlatan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, “Bir kadın olarak siyasetin içindeyim, ve ülkemin kadınlarına en büyük hizmeti siyasetin içinde var olarak yapacağımı düşündüğüm için politika üretmeye devam ediyoruz. Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, kadınlarımızı güçlendirmek amacıyla yürüttüğümüz etkin politikalar ve projeler sayesinde, kadınlarımızın işgücüne katılımında, girişimciliğinde ve istihdamında önemli mesafeler kat ettik. Kadının güçlenmesi, kadın erkek fırsat eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele için gerekli yasal düzenlemeleri yaptık. Hükümetlerimiz döneminde, uyguladığımız politika ve projelerle bahsettiğim bu alanlarda önemli gelişmeler kaydettik. Son 16 yılda, kız çocuklarının orta öğretimde okullaşma oranını iki kat, yüksek öğretimde ise üç kat arttırdık." diye konuştu.

“KADIN İSTİHDAMINI YÜKSELTTİK”

Kadınların işgücüne katılma oranını yüzde 23,3'den yüzde 33,3'e yükselttiklerini söyleyen Kaya, "2023 hedefimiz bu oranı yüzde 41'e taşımaktır. 2005 yılında yüzde 20,7 olan kadın istihdam oranını 2017 yılında yüzde 28,8’e yükselttik. Kadın istihdam sayısındaki değişim, dünyanın da dikkatini çekmeye başladı. Son 12 yılda, kadın çalışan sayımızı yüzde 75 arttırdık. Kadının kendi adına iş yaparak girişimci olmasına da önem verdik ve kendilerine pozitif ayrımcılık tanıdık. Sadece son bir yılda, kadın girişimci sayımızı yüzde 10 arttırdık. Ülkemizde istihdam ve işgücü rakamlarına yansıyan bu olumlu gelişmeler, son 16 yılda attığımız kararlı adımların bir sonucudur.Hamilelik, doğum ve süt izinlerinden esnek çalışmaya, iş yerlerinde kreş zorunluluğuna ve kreş desteği sağlanmasına kadar kadınlarımızın anneliğini kolaylaştıracak pek çok uygulamayı hayata geçirdik. Eğitimde, istihdamında, siyasette, sağlıkta ve sosyal hayatta, kısacası hayatın her alanında kadınlarımızı desteklemeye hep devam edeceğiz. Bunun için 'kadının güçlenmesine' önem veriyoruz. Bu hedef doğrultusunda, bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yeni bir hamle daha başlattık. 2018-2023 yıllarını kapsayan 'Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planını' Sayın Cumhurbaşkanımızın da bizzat katıldığı bir etkinlikle kamuoyumuzla paylaştık. Eylem Planımız, 'Güçlü Kadın Güçlü Aile Güçlü Toplum' ilkemizin hayata geçirilmesinde mihenk taşlarımızdan biri olacaktır. Bunu sağlamak için adeta toplumsal seferberlik içinde çalışmalıyız. Zira kadının güçlenmesi, sadece Bakanlığımızın değil hepimizin meselesidir. Bu nedenle, başta Bakanlığımız ve ilgili tüm kamu kurumları olmak üzere, üniversitelere, yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına ve medya temsilcilerine büyük sorumluluklar düşmektedir." ifadelerini kullandı.