TİGEM memur alımı ile 150 kişiyi istihdam edecek

TİGEM memur alımı başvurusu için ilan yayımlandı. Farklı alanlardan 150 kişiyi bünyesine katmaya hazırlanan TİGEM, başvuru kılavuzunu adayların erişimine açtı. İşte, süreci merak edenler için TİGEM memur alımı başvuru şartları ve detaylı bilgiler



TİGEM MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?



Giriş Sınavına katılma katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir;



a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,



b) Fakültelerin/Yüksekokulların/Meslek Liselerinin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış, yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının pozisyonu belirtilen bölümlerinden mezun olmak,



c) Son başvuru tarihi itibarıyla 2016 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3(lisans mezunları için), KPSSP93(önlisans mezunları için) ya da KPSSP94(ortaöğretim mezunları için) puan türünden en az yetmiş(70) puan ve üzeri almış olmak

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

1) Başvurular, 19 Mart 2018 - 30 Mart 2018 tarihleri arasında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına elden veya posta (İadeli taahhütlü veya kargo) ile yapılacaktır. Postayla başvuru durumunda, gerekli belgelerin en geç başvuru süresinin bitim zamanı itibariyle, başvuru yerine ulaşması gerekmekte olup, başvuru süresinin bitiminden sonra belgeleri, Başkanlığa ulaşacak başvurular dikkate alınmayacaktır.



Başvuru sırasında istenilen belgeler:



- Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı (Noter ya da okul tasdikli) örneği, (Eğitimine yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin örneği)

- KPSS puanını gösteren sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

- Bir adet vesikalık fotoğraf,

- Nüfus cüzdan fotokopisi,

- Sınava başvuracak adaylar arasında herhangi bir özür durumuna sahip olan var ise sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi,

- Başvuruda bulunacak adayların Genel Müdürlüğümüz internet sitesinden alınacak olan iletişim ve e-posta bilgilerini içeren bilgi formu.

SINAV NEREDE VE NE ZAMAN YAPILACAK?

1) Giriş sınavının yazılı bölümü, 28/04/2018 Cumartesi günü saat 10.00’da Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) tarafından Ankara’da tek oturumda yapılacaktır. Sınav, çoktan seçmeli 80 sorudan oluşmakta ve sınav süresi 100 dakikadır.



2) Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar, ilanda belirtilen mezun olunan programa göre KPSSP3, KPSSP93 ya da KPSSP94 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan pozisyon sayısının 5 (BEŞ) katını geçmemek üzere sıralamaya tabi tutularak belirlenir. Mezun olunan programa göre KPSSP3, KPSSP93 ya da KPSSP94 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adaylar Genel Müdürlüğün ilan panosundan ve internet sitesinden ilan edilir. Ayrıca sınava kabul edilen adaylara elektronik ortamda bildirim yapılır.



3) Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar, ASYM’nin www.aday.ankara.edu.tr adresi üzerinden sınav başvuru işlemlerini yaparak kişi başı sınav ücreti olan 50 TL(ElliTürk Lirası) ASYM’ye sınav başvurusu esnasında kredi kartı ile ödeyeceklerdir.



4) Adaylar sınava gelirken ASYM tarafından verilen sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden herhangi birini {T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Yeni Kimlik), süresi geçerli pasaport, Mavi Kart/Pembe Kart veya Geçici Kimlik Belgesi (Yeni kimlik çıkartmak için)} yanlarında bulunduracaklardır. Sınav giriş belgesi yanında özel kimlik belgelerinden herhangi birisi olmayan veya adayın tanınmasını zorlaştıracak kadar deforme olmuş veya resmi kimlik özelliklerinden yoksun kimlik belgesine sahip (soğuk damga olmaması, mühür olmaması vb.) adaylar ve sınav başlama saatini izleyen ilk 15 dakikadan sonra gelen hiçbir aday sınava alınmayacaktır.



5) Sınav binalarına, siyah kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, şeffaf şişe içerisinde su, peçete (şeffaf ambalaj içerisinde veya ambalajsız), özel kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi dışında hiçbir eşya, çanta, cüzdan, cep telefonu, hesap makinesi vb. elektronik aygıt alınmayacaktır.



6) Adaylar, ASYM’nin belirlediği sınav kurallarına uymakla yükümlü olacaklardır.



7) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınav tarihi, yeri ve saati TİGEM (www.tigem.gov.tr) internet sayfasında ayrıca ilan edilecektir.