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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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18.07.2018 - 13:56, Son Güncelleme:

Tifüs nedir? Tifüs belirtileri neler?

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Tifüs nedir? Tifüs belirtileri neler?

Tifüs 'Rickettsia' bakterilerinin neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Neden olan etken bakteriler hücre içinde yaşama özelliği gösterirler ve hücre dışında uzun süre canlı olarak kalamazlar. Peki, Tifüs nedir? Tifüs belirtileri neler?

Akut tifüslü insanların kanını emerek infekte olan insan bitinin infeksiyonu diğer insanlara taşımasıyla bulaşan hastalık titreme, öksürük, baş ağrısı ve bilinç bulanıklığı gibi semptomlarla kendini gösterir. Bu hastalığa, aşırı kalabalığın ve kötü hijyen koşullarının hakim olduğu yerlerde sıklıkla rastlanır. İşte, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı bilgiler ışığında tifüs hakkında merak edilen tüm detaylar...

Tanımı: Epidemiktifüs aynı zamanda klasik tifüs, Avrupa tifüsü ya da bit kaynaklı („louseborne‟) tifüs olarak da bilinmektedir. Etken Rickettsiaprowazekii sadece insanda enfeksiyon yapan bir bakteridir; bireyler arasında insan vücut bitleri ile yayılır. HastalığınbaGş biti ile de bulaGşabileceğine dair laboratuvar kanıtları vardır.

Şikayetleri: İnsanlarda R. prowazekii enfeksiyonu ani genel enfeksiyon bulguları ve şiddetli baş ağrısı ile başlar; üçüncü günde 40-41°C ye ulaşan ateşi takiben 4-7. günlerdemakülopapülerdöküntüler (yüz, avuç içi ve ayak tabanları hariç) ortaya çıkar.

Bulguları: Döküntülergövdeninüst kısmından başlayıp tümvücuda yayılan bir karakter gösterir. Hastalarda bilinç bulanıklığı, dalgınlık, hezeyan, ajitasyon gibi nörolojik semptomların eşlik ettiği genel toksemi tablosu vardır. BOS‟un normal olduğu bir menenjit tablosu gelişebilir. Rengi koyulaşan ve basmakla solmayan deri altı kanamaları görülebilir.

Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır: Tifüs grubu riketsiyozların tanısında hücrekültürleri ve moleküler tekniklerde yakın dönemdeönemli gelişmeler olmasına rağmen halen seroloji en kolay tanı yöntemi olarak önemini korumaktadır. Serolojikyöntemler arasında da İndirektFlorasan Antikor (IFA) testi referans metottur. Kan örnekleri ve deri biyopsilerinden tifüs grubu riketsiyaların saptanmasında PCR ve nükleik asit dizileme teknikleri hızlı ve kullanışlı araçlardır. Son çalışmalar bit ilişkili hastalık sürveyansında ve özellikle de epidemiktifüs salgınlarında vücut bitlerine PCR uygulamasının da çok kullanışlı olduğunugöstermiştir.

Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır: Tedavide Çeşitli antibiyotikler kullanılabilir. Bunlar; Doksisiklin (ilk seçenek) 2 - 3 güniçinde yanıt alınması tanısal (7 gün) , Kloramfenikol, Kinolonlar ve Spiramisinkullanılabilir.

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