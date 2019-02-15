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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
15.02.2019 - 10:27, Son Güncelleme:

Ticari araçtan cephanelik çıktı

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Adana'da yunus ekiplerinin şüphelenip durduğu ticari araçtan 6 ruhsatsız tabanca, 102 pompalı tüfek ve yüzlerce kurusıkı tabanca ele geçirildi.

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  • Adanada ticari araçtan cephanelik çıktı
  • Adanada ticari araçtan cephanelik çıktı
  • Adanada ticari araçtan cephanelik çıktı
  • Adanada ticari araçtan cephanelik çıktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipler Amirliğine bağlı yunus timleri, merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'nde şok uygulama başlattı. Ekipler bunun üzerine Konya plakalı bir ticari aracı şüphe üzerine durdurdu.

Sürücü H.Y.'yi (29) araçtan indirip arama yapan polis, sürücü koltuğunun yan tarafındaki koltuk altındaki gizli bölmede poşet içinde 6 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Polis daha sonra ticari aracın arka tarafında yaptığı aramada da 16 ruhsatsız pompalı tüfek, 86 üretim izni ve belgesi olan ancak irsaliyesi ile dağıtım izni bulunmayan pompalı tüfek ile kutular içinde yüzlerce kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.Y.'nin ilk ifadesinde Konya'da silah üreticiliği yaptığını ve 6 ruhsatsız tabancayı başkasından tanesini 600 liraya aldığını bin liraya sattığını silah kaçakçılığı yapmadığını söylediği öğrenildi. Polis ekipleri de silahlara el koydu.

Zanlı emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından silah ticareti yapmak suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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