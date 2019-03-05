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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ŞANLIURFA, (DHA) 
05.03.2019 - 17:53, Son Güncelleme:

Ticaret ve Sanayi Odası eski başkanına FETÖ'den hapis

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Ticaret ve Sanayi Odası eski başkanına FETÖ'den hapis

ŞANLIURFA'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası eski başkanı Eyüp Sabri Ertekin, karar duruşmasında 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında; 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan dava açılan, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası eski başkanı Eyüp Sabri Ertekin, bugün son kez hakim karşısına çıktı. 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Eyüp Sabri Ertekin ile avukatı ve yakınları katıldı. Mahkemede yaptığı savunmada terör örgütü FETÖ/PDY ile herhangi bir bağı bulunmadığını savunan Ertekin, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "Örgütle ilişkim yoktur. Bana verilen yetkiler çerçevesinde görevimi yapmaya çalıştım. Suçsuzum, vicdanım rahat" dedi.

Ertekin'in savunmasının ardından, esas hakkındaki mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, sanığın KHK ile kapatılan terör örgütüne ait kuruluşlarda görev aldığını ve kentte örgütün yöneticisi konumunda olduğunun deliller ve tanık ifadeleriyle kesinleştiğini belirtti. Savcı, basın ve sosyal medya aracılığıyla da örgütü destekleyici açıklamalarda bulunan sanığın ayrıca örgüt hesabına aktif ve yoğun şekilde para aktarımı yaptığının belirlendiğini kaydetti.

Mahkeme heyeti, yargılama sonunda Eyup Sabri Ertekin'i 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti.

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