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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Taylan YILDIRIM/İZMİR (DHA)
16.09.2019 - 15:55, Son Güncelleme:

Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Hepsi toplanacak

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İzmir'de çocuklar arasında son dönemde popüler olan renkli ve akışkan oyun hamuru 'slime' uygun şartlarda üretilmediğinde sağlığı tehdit ediyor. İzmir Ticaret Müdürlüğü ve Buca Belediyesi'nin ortaklaşa yaptığı denetimler sırasında bir imalathaneden alınan numunelerde 'slime'ların hiçbir kurala uyulmadan yapıldığı ayrıca içinde cilt kanserine neden olan kimyasal 'boraks' maddesinin yoğun olarak kullanıldığı tespit edildi. Ticaret Bakanlığı, Türkiye'de bu marka 'slime'ların toplatılması kararını aldı. Bu 'slime'ların satıldığı dükkanların tespitine başlanırken, kırtasiyecilerin bir kısmı oyun hamurunu satmama kararı aldı. Aileler ise slime satışının tamamen yasaklanmasını istedi.

Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret Müdürlüğü ve Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çocukların sağlıklı bir çevrede yaşayabilmesi için denetim yaptı. Özellikle okul giriş çıkışlarında mağaza ve kırtasiyelerde kolayca ulaşılabilen 'slime' üreticisi bir firma da mercek altına alındı. Tutkal, 'boraks' ve çeşitli kimyasallarla yapılan ancak uygunsuz üretilmesi halinde çocukların sağlığını tehdit eden 'slime' imalatı yapan Buca Şirinyer'deki merdiven altı firmaya baskın yapıldı. Apartmanın otopark olarak kullanılan bölümünde üretim yapan firma hakkında ruhsatsız ve kalite belgesi olmadan üretim yaptığı için cezai işlem uygulandı. İmalathane mühürlendi ancak bir gün sonra imalathanenin mührünün sökülerek, içinde yediemin olarak bırakılan Slime yapımında kullanılan malzemelerin kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındığı ortaya çıktı. Belediye yetkilileri, polise suç duyurusunda bulundu.

'MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL KANTİNLERİNDE SATIŞINI YASAKLADI'

İmalathaneden alınan numunelere yapılan testler sonucunda üretilen 'slime'ların hiçbir kurala uygun olmadan yapılmasının yanı sıra içeriğinde cilt kanserine neden olan 'boraks' maddesinin de olması gerekenden fazla miktarda konulduğu ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine Ticaret Bakanlığı tüm Türkiye'de bu marka 'slime'lar için toplatma kararı verdi ve satılan yerlerin tespitine başlandı.

Denetim sonuçları hakkında bilgi veren Buca Belediyesi Zabıta Müdürü Cemal Yılmaz, Ticaret Bakanlığı'nın testi olumsuz çıkan slime markasını kırtasiyelerden toplatma kararı aldığını ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın da okul kantinlerinde slime satışını yasakladığını belirterek, şunları söyledi:
"Bizler baskın yapmadan önce araştırma yaptık. Buca sınırlarında çocuklara zarar verecek imalathane olup olmadığına baktık. Bir tane imalathane belirledik. Hemen Ticaret Müdürlüğü'yle baskın yaptık. Buraya girdiğimiz zaman sağlığa uygunsuz şekilde üretimin yapıldığını gördük. Bunlardan test için örnekler alındı. Ayrıca Türkiye'nin hangi bölgelerine ne kadar gönderdiklerine yönelik sayıları aldık. Üretim, bir evin otoparkında yapılıyor. Malzemeler göz kararı konuluyor. Annelerimiz nasıl hamuru biraz un ve suyla göz kararı yapar aynen öyle. Bu kişilerde ellerinde maşrapa ile tartı ve ölçü kullanmadan slimeları yapmışlar. Test sonuçlarında kimyasal maddenin aşırı kullanıldığı ortaya çıktı. Şimdi tüm Türkiye'de toplatılma kararı alındı. Boraks maddesi yüksek çıktı. Bu madde çocuklarda cilt kanserine neden oluyor. Bakanlık kararının tebligatından sonra bölgemizde bulunan kırtasiyelerde denetlemeleri sürdüreceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı da okul kantinlerinde yasaklama kararı almış" dedi.

'SLİME MALZEMESİNİ ALIP ÇOCUĞUM KENDİ YAPIYOR'

Bu arada merdiven altı üretimhanenin ortaya çıkmasının ardından bazı kırtasiyeler, çocukların sağlığını tehdit eden 'slime'ı satmama kararı aldı. Kırtasiye dükkanı işleten Cengiz Sezek, "Slime satıyorduk. Ancak ilçemizdeki baskından sonra satmamaya başladık. Bize gelen 'slime'lar faturalıydı ama ne olur ne olmaz diye hepsini kaldırdık. Çocukların sağlığı açısından da satmamaya karar verdik" dedi.

Slime yapım malzemesi sattığını söyleyen Nihat Gür de "Slime malzemesi satıyoruz. Çocuklar karıştırıp kendileri hazırlıyor. Bize satılmaması bilgisi gelmedi. Yasaklandığı zaman bizlere bilgi gelirse satmayız. İlk başlarda 'slime'lara yoğun talep vardı ama artık eskisi gibi de değil" dedi.

Kırtasiyeci Filiz Aydın da, "Biz slime satmıyoruz. İlk çıktığı zaman sattık. Belli bir süreden sonra sağlıklı olmadığını öğrendik. Ondan sonra satmama kararı aldık. Çocuklar çok soruyor ama biz satmıyoruz. Velilere ve çocuklara da sağlığa zararlı olduğunu anlatıyoruz" dedi.

Ticaret Bakanlığı harekete geçti Hepsi toplanacak

VELİLER OKUL YÖNETİMLERİNDEN DESTEK İSTEDİ

Buna karşılık çocukların taleplerini kıramayıp almak zorunda kalan ya da zararlı olduğunu bilmedikleri için alan veliler, 'slime'ın yasaklanmasını istedi. Velilerden Sema Büyükyozgat, "Kızım slime oynuyor. Hazır da alıyoruz malzemelerini alıp kendisi de yapıyor. Ben almak istemiyorum aslında ama maalesef kırtasiyeye gittiğimiz zaman almak zorunda kalıyoruz" dedi.

Velilerden Hasan Yener, yasaklanmasını isteyerek, "Benim 10 yaşında çocuğum var. Slime ile oynuyordu. Ben evde duvara yapıştırdığı için yasakladım. Sonra da televizyondan bunların kanserojen içerdiğini öğrendim. Buca'da merdiven altında yapıldığını duydum. Artık almıyorum. Kırtasiyelerde vardı, arkadaşından görüp istiyordu. İlk başta bilinçsiz olduğum için alıyordum ama artık almıyorum okul içinde kırtasiyelerde de yasaklanmalı. Bundan dolayı denetim olmalı. Okul idaresinin tutumu burada çok önemli. Okulu idaresi buna karşı karar olmalı, kitapçılarda da yasaklanırsa uygun olur" dedi.

Minik öğrencilerin bir bölümü 'slime'ın zararlarını duyduklarını ancak ailelerinden gizli de olsa oynamayı sürdürdüklerini anlattı. Bazı öğrenciler ise 'slime'ın zararlı olduğunu kendilerinin oynamadığını arkadaşlarına da oynamamaları yönünde tavsiyelerde bulunduklarını söyledi.

Ticaret Bakanlığı harekete geçti Hepsi toplanacak

BAKANLIK DENETLEME SONUÇLARINI AÇIKLADI

Bu arada Ticaret Bakanlığı yeni eğitim öğretim haftasının başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'de yaptıkları denetimlerin sonuçlarını açıkladı. Buna göre 2019 yılında yapılan kontrollerde, 31 bin 870'i yerli, 172 bin 706'sı ithal olmak üzere 204 bin 576 kırtasiye ürünü denetlendi. Yine 2 bin 130 da okul kıyafeti denetlendi. 2019 yılı denetimlerinde güvensiz olduğu tespit edilen 5 bin 97 kırtasiye ürünü tespit edildi. Kırtasiye denetimleri sonucunda güvensizlik oranı yüzde 2.49 olarak tespit edildi.

 

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