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    Tiangong nedir? Türkiye'yi etkileyecek mi?

    Hürriyet Haber
    28.03.2018 - 10:33 | Son Güncelleme:

    Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) yapılan açıklamada Tiangong-1'in gezegenimize düşeceği olası tarihler paylaşıldı. Tiangong 1’in 30 Mart ila 2 Nisan arasında bir gün Dünya’ya düşmesi bekleniyor. Uzay istasyonunun, Türkiye’nin de yer aldığı 43 derece kuzey ila 43 derece güney paralelleri arasında bir noktaya çarpacağı tahmin ediliyor. Peki Tiangong nedir?

    Geçtiğimiz haftalarda Tiangong-1'in tahmini düşüş enlemleri belirlenmişti. Buna göre Tiangong-1 43 Kuzey ile 43 Güney enlemleri arasına düşecek. Amerikan Uzay Gözetim Ağı tarafından yapılan açıklama çok geniş bir alanı kapsıyor. Zehirli kimyasallar taşıyan prototip istasyonun düşeceği bölgeye ciddi zarar verebileceğini açıklayan uzmanlar riskli hattın Türkiye olabileceğini ifade ediyor.

    2011 yılında yörüngeye gönderilen Tiangong, ilk Çin uzay istasyonudur. Daha büyük bir uzay istasyonu kompleksi için gereken buluşma ve kenetlenme yeteneğini geliştirmek için bir deneme aracı olması amaçlanmıştır. Chang Zheng 2F/G roketiyle 29 Eylül 2011 tarihinde fırlatılmıştır 2020 yılına kadar tamamlanmış, yarı-kalıcı bir mürettebata sahip bir uzay istasyonu oluşturmayı amaçlayan Tiangong projesinin bir parçasıdır.

    Tiangong 1, 10,4 metre uzunluğunda, 3,35 metre çapındadır ve basınçlı bölmesinin hacmi 15 metreküptür[4]. Kütlesi ise 8506 kilogramdır. İnsanlı olmayan Shenzhou 8 görevinin Tiangong 1 ile 2011 yılı sonlarında kenetlenmesi ve bunun Çin'in yörüngedeki ilk kenetlenmesi olması planlanmaktadır.

    Birçok gözlemcinin uzun süredir Çin'in Tiangong 1 uzay istasyonu üzerinde kontrolünü kaybettiği şüpheleri yer almaktadır. 2016 yılı Eylül ayında yapılan bir basın toplantısında Çinli resmi yetkililer, uzay istasyonunun 2017 yılı sonlarında yeryüzüne belli bir noktada düşmesini beklediklerini açıklamışlardı.

     

    Etiketler: Tiangong nedir , SeoHaber , NoMobil , gündem
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