THY'den yolculara 'kar' uyarısı

THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan verilere göre 1 Mart saat 05.00 itibarıyla İstanbul'da kar yağışının etkili olmasının beklendiği belirtildi.



Açıklamada, "1 Mart tarihinde İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı uçuş yapacak yolcularımızın mağduriyet yaşamamaları adına gerek trafikte gerek havalimanında oluşabilecek yoğunluğu dikkate alarak terminalde bulunmalarını önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.



Yolculardan uçuşlarıyla ilgili bilgilere "www.turkishairlines.com" internet sitesi ile "4440849" numaralı çağrı merkezinden öğrenmeleri istendi.

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