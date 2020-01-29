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Enver ALAS/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 29.01.2020 - 12:25,Son Güncelleme:/

THY'den Çin uçuşları ile ilgili açıklama

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THY'den Çin uçuşları ile ilgili açıklama

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, coronavirüs nedeniyle Çin uçuşları hakkında ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli değerlendirmelerin yapıldığını açıkladı.

Twitter'dan bir açıklama yapan Üstün, ''Türk Hava Yolları olarak Çin'de ortaya çıkan Corona Virüsü ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İlgili kurum ve kuruluşlarla gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz. Değerlendirmelere göre sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz'' dedi.

THYden Çin uçuşları ile ilgili açıklama

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