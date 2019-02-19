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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
19.02.2019 - 19:21, Son Güncelleme:

THY'den müjde! Artık kışın da var...

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THY'den müjde! Artık kışın da var...

Turizmin başkenti Antalya'dan 13 ülkeye haftada 41 direkt sefer düzenleyecek Türk Hava Yolları (THY), artık kışın da uçuşlara devam edecek.

Akdeniz Turistik İşletmeciler Birliği (AKTOB) şubat ayı buluşmasına Vali Münir Karaloğlu, THY Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı ve turizmciler katıldı.

THY Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Olmuştur, burada yaptığı konuşmada, Antalya'nın gerek altyapı gerek hizmet kalitesi bakımından dünya standartlarının üzerinde olduğunu söyledi.

2019'da var olan doğrudan uçuş noktalarına yeni noktalar ilave ettiklerini aktaran Olmuştur, "Antalya'dan THY olarak 13 doğrudan dış hat noktasına haftada 41 seferimiz olacak. Azerbaycan, Lübnan ve Suudi Arabistan'da bir nokta için ilave uçuş koymak için görüşmelerimiz devam ediyor. Buraya ilave etmeyi düşünüyoruz. Geçmiş yıllarda Antalya'nın genel itibarıyla Batı Avrupa'dan turist çeken bir yapısı vardı. Biz körfez ülkelerinden ve Ortadoğu'dan da yüksek verimli turistlerin Antalya'ya gelebileceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

"TEL AVİV YÜKSELEN BİR PAZAR"

Ürdün'ün başkenti Amman'a haftada 3 karşılıklı sefer düzenleyeceklerini ve uçuşların 3 Haziran'da başlayacağına değinen Olmuştur, 120 ülkede pazarlama faaliyetleri olduğunu ifade etti.

Olmuştur, Berlin'e haftada iki karşılıklı sefere başlayacaklarını, Kuveyt'e de haftada 5 sefer düzenleneceğini kaydetti.

Londra'nın da en çok ziyaretçi gelen şehirler arasında yer aldığını vurgulayan Olmuştur, bu şehire 2 olan sefer sayısın 5 ila 7'ye çıkarmak istediklerini aktardı.

Olmuştur, "Geçmişte yazın uçardık, kışın seferlerimizi Rusya haricinde durdururduk, bu sefer öyle yapmayacağız. Sizin de desteğinizle kışın da seferlerimize devam edeceğiz. Bütün noktalarımızda değil ama Rusya, Moskova, Almanya'dan Berlin, Lüksemburg, Cidde seferlerimiz kışın da devam edecek. Tel Aviv yükselen bir pazar. Charter seferlerimiz de önemli. Geçen yıl 33 dış hat noktasından 4 bin 135 charter uçuş düzenlemişiz, 780 bin yolcu taşımız. Bu sene bu rakama yüzde 16 kapasite artışı koyacağız. 900 bin civarında yolcuyu charter seferleriyle getirmeyi planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"THY ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYUYOR"

Antalya Valisi Karaloğlu da sektörün yeni bir bakış açısıyla yoluna devam etmesinin önemli olduğunu söyledi. THY'nin Antalya'ya bakış açısını değiştirmesinin önemine işaret eden Karaloğlu, "THY bu sene önemli bir başlangıç yapıyor, elini taşın altına koyuyor. Bunları kalıcı hale getirmek bizlerin elinde." diye konuştu.

Bu yıl için büyük beklentileri olduğunu, yeni rekorlara ulaşmayı umduklarını anlatan Karaloğlu, şunları kaydetti:

"El birliğiyle çalışmamız lazım. Geçen sene Perge yılı ilan ettik, istediğimiz katkı sunulmadı. Bu yıl da Aspendos yılı ilan ettik. Herkesin gereken katkıyı sunmasını istiyoruz. Çünkü turizmde çeşitlilik açısından bunlar önemli. Deniz, kum, güneş üçgeninde çok iyiyiz ama doğa, tarih gibi destinasyonlarda da iyi olmamız gerekiyor."

AKTOB Başkanı Yağcı ise gelecek vizyonunun önemli olduğunu, geçen yıl Türkiye'yi 46 milyon yabancı turistin ziyaret ettiğini hatırlattı.

Turizmden elde edilen geliri yükseltmek istediklerini vurgulayan Yağcı, THY'nin direkt uçuşlarıyla turist sayısının artacağını sözlerine ekledi.

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