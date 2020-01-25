THY'den Elazığ'a ek sefer

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Elazığ’da gerçekleşen depremden etkilenen vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun, başımız sağolsun. Elazığ’a 150 TL sabit fiyat uygulamasıyla ek seferler icra edeceğiz. Elazığ ve bölge halkının ihtiyaçlarını hızlı ve kapsamlı şekilde karşılayabilmek amacıyla; 300 kişilik bir uçağımız AFAD, Kızılay ekipleri ve ekipmanları ile birlikte saat 02:00’da Elazığ’a hareket edecektir. Halkın havayolu olarak her koşulda milletimizin yanındayız" dedi.