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Haber Giriş: 25.01.2020 - 00:00,Son Güncelleme:/

THY'den Elazığ'a ek sefer

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THY'den Elazığ'a ek sefer

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrası THY Elazığ'a ek sefer uygulanacağını açıkladı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı açıklamada, "Halkın havayolu olarak her koşulda milletimizin yanındayız" dedi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Elazığ’da gerçekleşen depremden etkilenen vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun, başımız sağolsun. Elazığ’a 150 TL sabit fiyat uygulamasıyla ek seferler icra edeceğiz. Elazığ ve bölge halkının ihtiyaçlarını hızlı ve kapsamlı şekilde karşılayabilmek amacıyla; 300 kişilik bir uçağımız AFAD, Kızılay ekipleri ve ekipmanları ile birlikte saat 02:00’da Elazığ’a hareket edecektir. Halkın havayolu olarak her koşulda milletimizin yanındayız" dedi.

Son dakika... Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiElazığ’ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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