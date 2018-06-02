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    THY'den dünyanın 'en hızlı' taşıması!

    AA
    02.06.2018 - 11:01 | Son Güncelleme:

    Taşıma alanında dünyanın sayılı şirketlerinden olan Turkish Cargo bu sefer de "dünyanın en hızlı arabası" olarak nitelendirilen "Devel Sixteen"i taşıdı. 5 bin beygir gücüne sahip ve saatte 563 kilometre hıza ulaşabilen aracı Dubai'den teslim alan şirket Kanada'nın Toronto kentine ulaştırdı.

    Dünyanın en hızlı arabası" olarak nitelendirilen "Devel Sixteen", Turkish Cargo tarafından Dubai'den Kanada'nın Toronto kentine nakledildi. Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, dünyanın 121 ülkesine hava kargo hizmeti sağlayan, küresel hava kargo verilerine göre bu alanda en hızlı büyüyen marka konumunda olan Turkish Cargo, dünyanın en hızlı otomobili olarak bilinen "Devel Sixteen"i başarılı bir operasyon ile Dubai'den İstanbul aktarmalı olarak Toronto'ya taşıdı.

    THYden dünyanın en hızlı taşıması

    Turkish Cargo, "hyper’" ismiyle de anılan, özel olarak üretilen 2,2 milyon dolar değerindeki lüks otomobili, korunaklı ve özel kargo taşıma kurallarına uygun şekilde, uzman ekiplerce taşıyarak, başarılı özel kargo operasyonlarından birini daha gerçekleştirdi.

    THYden dünyanın en hızlı taşıması

    Dubai merkezli Devel firmasının ürettiği araç, sahip olduğu özellikleri ve tasarımıyla görenleri hayran bırakıyor. Pistlere özel olarak üretilen otomobil, 12,3 litrelik 16 silindirli motoruyla 5 bin beygir gücüne sahip ve saatte 563 kilometre hıza ulaşabiliyor.

    THYden dünyanın en hızlı taşıması

    Etiketler: gündem
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