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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.11.2018 - 18:58, Son Güncelleme:

THY'den 9 ayda büyük kâr

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THY'den 9 ayda büyük kâr

Türk Hava Yolları, artan talep ve birim gelirlerle birlikte, 2018 yılının dokuz aylık döneminde hızla artış gösteren petrol fiyatlarına rağmen 1 milyar 149 milyon USD Esas Faaliyet Kârı gerçekleştirdi.

THY'nin açıklaması şu şekilde: 

Hem yolcu hem de kargo gelirlerini önemli ölçüde artırmayı başaran Türk Hava Yolları, 2018 yılının 3. çeyreğinde yaklaşık 4 milyar USD gelir elde etti. Bu başarılı performansı ile 9 aylık satış geliri de bir önceki yılın aynı dönemine göre %20 artarak 9.9 milyar USD’ye ulaştı.

Kârlı büyüme performansına kesintisiz devam eden Türk Hava Yolları, yılın 9 aylık döneminde net kârını 3 kat artırmayı başararak, bu dönemi 755 milyon USD net kâr gerçekleştirerek tamamladı.

Ortaklığın nakit yaratma potansiyeline işaret eden FAVKÖK (Faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kar – EBITDAR), 2018 yılının 9 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %16 artarak 2.8 milyar ABD Doları seviyesinde, FAVKÖK marjı ise %28 seviyesinde gerçekleşti.

İLKER AYCI'DAN AÇIKLAMA

Başarılı sonuçlarla ilgili görüş beyan eden Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı, M. İlker Aycı; “Sahip olduğumuz altyapı şartlarını güçlendirme ve iyileştirmeye büyük ağırlık verdiğimiz bu yıl içerisinde rekor 3. çeyrek sonuçlarımızı milletimize ilân etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle de son birkaç yıldır karşılaştığımız çeşitli bölgesel ve sektörel koşullara rağmen sergilediğimiz mücadeleci tutum, istikrarlı yükselişimizin kaynağı oldu. Bugün, hayata geçirdiğimiz sayısız yatırım, elde ettiğimiz büyüme rakamları ve başarılarla küresel havacılık sektöründe edindiğimiz prestijli konumu ve gücümüzü pekiştirirken, yeni evimiz ‘İstanbul Havalimanı’na geçişle de birlikte yolumuza yeni yatırım ve başarılarla devam edecek, ülkemizin gururu olmayı sürdüreceğiz.”

THYden 9 ayda büyük kâr

Göz dolduran bu başarının yalnızca Türk Hava Yolları’na ait olmadığını vurgulayan M. İlker Aycı; “Bu önemli başarıda emek sahibi olan tüm yolcularımıza, çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve paydaşlarımıza teşekkürü borç biliyoruz.” dedi.

Geniş uçuş ağı ve kuvvetli tarife yapısı ile öncü bir küresel havayolu olma kimliğini daha da sağlamlaştıran Türk Hava Yolları, bu sene içerisinde açılan Freetown, Semerkant, Krasnodar ve Moroni hatları ile birlikte 122 ülkede, 49’u yurtiçi, 255’i yurtdışı olmak üzere toplam 304 noktaya uçuş gerçekleştirmekte. En son teknolojiye sahip, çevreye duyarlı yeni nesil uçak siparişleriyle 2023 yılında yaklaşık 475 uçaklık bir büyüklüğe ulaşacak olan ve hâlihazırda dünyanın en genç ve en modern filoları arasında bulunan Türk Hava Yolları filosu, bugün 217’si dar gövde, 92’si geniş gövde ve 20’si kargo uçağı olmak üzere toplam 329 uçaktan oluşuyor.

3,2 PUANLIK ARTIŞ İLE %82’YE ULAŞMIŞTIR

Trafik sonuçlarına bakıldığında, yılın dokuz aylık döneminde, toplam yolcu doluluk oranı 3,2 puanlık artış ile %82’ye ulaşmıştır. Bu dönemde yaklaşık 58 milyon yolcu taşıyan Türk Hava Yolları’nın yolcu sayısı yüzde 12, kapasitesi (arz edilen koltuk kilometre) yüzde 6, talep ise (ücretli yolcu kilometre) yüzde 10,3 artmıştır. Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği (IATA) tarafından yayınlanan istatistiklere göre yılın 9 aylık döneminde global havacılık sektöründe kapasite yüzde 6, talep ise yüzde 7 oranında artmıştır.

Taşıdığı kargo hacmi, yeni uçuş noktaları ve filosuna eklediği kargo uçakları ile dünyanın en hızlı gelişim gösteren hava kargo taşıyıcısı olan Turkish Cargo, dünyanın 122 ülkesindeki müşterilerine sunduğu hizmetlerini Türk Hava Yolları kalitesi ile sürdürmeye ve dünya hava kargo pazarındaki payını artırmaya devam etmektedir. 2018 yılının dokuz aylık dönemini büyük bir başarı ile tamamlayan Turkish Cargo, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 1 milyon tonun üzerinde kargo taşımış olup, kargo gelirleri ise %29’luk artış ile 1.2 milyar USD’ye ulaşmıştır. Turkish Cargo, dünyanın en büyük hava kargo taşıyıcılarından biri olma hedefi ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Cumhuriyetimizin 95. yılında açılışı yapılan İstanbul Havalimanı, Türkiye havacılık sektörünün ve Türk Hava Yolları’nın önemli dönüm noktalarından birine tanıklık edecektir. Tüm havacılık sektörüne yepyeni bir soluk getirecek İstanbul Havalimanı ile Türk Hava Yolları’nın büyümesi daha da hız kazanacaktır. Türk Hava Yolları, bu dev yatırım ile yolcularına Türk Hava Yolları deneyimini en üst seviyeye çıkartarak, dünya liderliğine doğru yükselişini sürdürecektir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

 

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