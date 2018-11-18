THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Tuğçe Saatman ile evlendi
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Tuğçe Saatman ile evlendi. Çiftin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver'in kızının nikah şahitliğini yaptıktan sonra Beşiktaş'taki Esma Sultan Yalısı'na geçti.
Erdoğan burada THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın düğününe katıldı.
Aycı'nın nikah şahitliğini de yapan Erdoğan yarım saat kaldıktan sonra Esma Sultan Yalısı'ndan ayrılarak Kısıklı'daki evine geçti.
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