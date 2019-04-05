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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
05.04.2019 - 21:48, Son Güncelleme:

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: Taşınmanın yüzde 40’ını tamamladık

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Türk Hava Yolları(THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na taşınmaya ilişkin detayları açıkladı. Aycı, Atatürk Havalimanı’nın toplam taşınmasının yüzde 40’ının gerçekleştiğini ve yarın saat 14.00’te İstanbul Havalimanı’ndan ilk uçuşun Ankara’ya yapılacağını söyledi.

Atatürk Havalimanı’nda açıklama yapan İlker Aycı, "Büyük göçü yaşıyoruz, ülkemize, sivil havacılığımıza dünyadaki en büyük sivil havacılık göçü hayırlı uğurlu olsun. Şu ana kadar geldiğimiz nokta yaklaşık yüzde 40’ını tamamlamış bulunuyoruz. Özellikle şu anda yaklaşık planlananın yüzde 6 önünde gidiyor. Bu gece, en geç yarın öğlene kadar inşallah yüzde 70’ini tamamlamış olacağız. Yarın gün içerisinde saat 14.00’te inşallah Ankara uçağını yolcu edeceğiz. Tüm taşınmanın tamamlandığı o güzel günde ilk uçuşumuzu başkent Ankara’ya saat 14.00’da yapacağız. Yarın son uçağımızla da intikal uçuşumuzu ekibimizle birlikte, genel müdürümüz ve yönetim kurulumuzla birlikte gerçekleştireceğiz. Son intikal uçuşumuzla son uçağımızı buradan kaldırıp İstanbul Havalimanı’na indireceğiz. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyorum" dedi.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: Taşınmanın yüzde 40’ını tamamladık

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