THY yarı zamanlı çalışacak öğrenci arıyor! Başvuru şartları neler?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTHY yarı zamanlı çalışacak öğrenci arıyor! Başvuru şartları neler?
GeriGündem THY yarı zamanlı çalışacak öğrenci arıyor! Başvuru şartları neler?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
14.02.2019 - 10:00, Son Güncelleme:

THY yarı zamanlı çalışacak öğrenci arıyor! Başvuru şartları neler?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
THY yarı zamanlı çalışacak öğrenci arıyor! Başvuru şartları neler?

Türk Hava Yolları (THY) en az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin herhangi bir bölümünde 3. sınıf öğrencisi olan ve yarı zamanlı çalışabilecekler için internet sitesinde ilan yayımladı. Söz konusu ilanın ardından başvuru koşulları ve diğer detaylar merak konusu oldu. Peki, THY yarı zamanlı personel alım şartları neler? Başvurular ne zaman bitecek?

Başvuruları geçtiğimiz günlerde başlayan ve 15 Mart'ta kadar devam edecek THY yarı zamanlı çalışacak öğrenci alımında detaylar belli oldu. İstihdam edilecek öğrenciler, İstanbul'daki ofislerde görev alacak olup haftanın en az 2 günü tam zamanlı olmak üzere en fazla 30 saat çalışacak. İşte, THY yarı zamanlı öğrenci alımının detayları...

THY'nin internet sitesinde yer alan ilana göre, üniversitelerin 3. sınıfında olan ve bunu belgeleyebilenler başvurabilecek. İlan 15 Mart'a kadar yayında kalacak. Başvurular sadece internet sitesi üzerinden alınacak.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

Belge kontrolünden sonra ilan kriterlerini taşıyan adayların tümü sözel/sayısal yetenek ve İngilizce yazılı sınavına davet edilecek. Sınavda başarılı olan adaylar, kişilik envanteri, grup değerlendirmeleri ve birebir mülakat süreçlerine çağrılacak.

Tüm süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak ve başlama belgelerini hazırlamaları istenecek. Adayın istenen belgeleri teslim etmesi sonrasında istihdam süreci tamamlanacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

"T.C. vatandaşı olmak, Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak. En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin herhangi bir bölümünde 3. sınıf öğrencisi olduğunu belgeleyebilmek. 100'lük sistemde en az 70, dörtlük sistemde en az 2,72 genel not ortalamasına sahip olduğunu belgeleyebilmek. İstanbul'daki ofislerde çalışılacak olup haftanın en az 2 günü tam zamanlı olmak üzere, en fazla 30 saat çalışabilmek, iyi derecede İngilizce bilmek. (THY A.O. tarafından yapılacak olan İngilizce sınav ve/veya mülakatında başarılı olmak)"

ARANAN NİTELİKLER NELER?

"Problem çözme yeteneği gelişmiş ve sonuç odaklı çalışan, ekip çalışmasına yatkın, proaktif ve analitik düşünce yeteneğine sahip, araştırmaya ve öğrenmeye açık, yazılı ve sözlü iletişim becerileri yüksek, MS Office araçlarını iyi düzeyde bilen."

HANGİ ALANLARDA ÇALIŞILACAK?

Yarı zamanlı çalışma alanları ise Eğitim Başkanlığı, İstihdam Başkanlığı, Personel Yönetimi Başkanlığı, Sosyal ve İdari İşler Başkanlığı, Uçuş Eğitim Başkanlığı, Kalite Güvence Başkanlığı, Teknik Başkanlık, Finans Başkanlığı, Genel Satınalma Başkanlığı, Muhasebe ve Mali Kontrol Başkanlığı, Entegre Operasyon Başkanlığı, Güvenlik Başkanlığı, Kurumsal Emniyet Başkanlığı, Yer İşletme Başkanlığı, Uçuş İşletme Başkanlığı, Ekip Planlama Başkanlığı, Gelir Yönetim Başkanlığı, İkram ve Uçak İçi Ürünler Başkanlığı, Üretim Planlama Başkanlığı, Kurumsal İletişim Başkanlığı, Kurumsal Pazarlama ve Dağıtım Kanalları Başkanlığı, Pazarlama Başkanlığı, Satış Başkanlığı, Kargo Operasyon Başkanlığı, Kargo Pazarlama Başkanlığı, Kargo Satış Başkanlığı, Kurumsal İnovasyon ve Projeler Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler ve İttifaklar Başkanlığı, Yatırım Yönetimi Başkanlığı olarak belirlendi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

THY yarı zamanlı çalışacak öğrenci arıyor! Başvuru şartları neler?

Telefonunu dinleyen memura küfretti, cezayı yedi

Sosyal medya ve SMS için en uygun 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları

Bursa'da 32 FETÖ şüphelisi adliyede