THY yarı zamanlı çalışacak öğrenci arıyor! Başvuru şartları neler?

Başvuruları geçtiğimiz günlerde başlayan ve 15 Mart'ta kadar devam edecek THY yarı zamanlı çalışacak öğrenci alımında detaylar belli oldu. İstihdam edilecek öğrenciler, İstanbul'daki ofislerde görev alacak olup haftanın en az 2 günü tam zamanlı olmak üzere en fazla 30 saat çalışacak. İşte, THY yarı zamanlı öğrenci alımının detayları...

THY'nin internet sitesinde yer alan ilana göre, üniversitelerin 3. sınıfında olan ve bunu belgeleyebilenler başvurabilecek. İlan 15 Mart'a kadar yayında kalacak. Başvurular sadece internet sitesi üzerinden alınacak.

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Belge kontrolünden sonra ilan kriterlerini taşıyan adayların tümü sözel/sayısal yetenek ve İngilizce yazılı sınavına davet edilecek. Sınavda başarılı olan adaylar, kişilik envanteri, grup değerlendirmeleri ve birebir mülakat süreçlerine çağrılacak.

Tüm süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak ve başlama belgelerini hazırlamaları istenecek. Adayın istenen belgeleri teslim etmesi sonrasında istihdam süreci tamamlanacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

"T.C. vatandaşı olmak, Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak. En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin herhangi bir bölümünde 3. sınıf öğrencisi olduğunu belgeleyebilmek. 100'lük sistemde en az 70, dörtlük sistemde en az 2,72 genel not ortalamasına sahip olduğunu belgeleyebilmek. İstanbul'daki ofislerde çalışılacak olup haftanın en az 2 günü tam zamanlı olmak üzere, en fazla 30 saat çalışabilmek, iyi derecede İngilizce bilmek. (THY A.O. tarafından yapılacak olan İngilizce sınav ve/veya mülakatında başarılı olmak)"

ARANAN NİTELİKLER NELER?

"Problem çözme yeteneği gelişmiş ve sonuç odaklı çalışan, ekip çalışmasına yatkın, proaktif ve analitik düşünce yeteneğine sahip, araştırmaya ve öğrenmeye açık, yazılı ve sözlü iletişim becerileri yüksek, MS Office araçlarını iyi düzeyde bilen."

HANGİ ALANLARDA ÇALIŞILACAK?

Yarı zamanlı çalışma alanları ise Eğitim Başkanlığı, İstihdam Başkanlığı, Personel Yönetimi Başkanlığı, Sosyal ve İdari İşler Başkanlığı, Uçuş Eğitim Başkanlığı, Kalite Güvence Başkanlığı, Teknik Başkanlık, Finans Başkanlığı, Genel Satınalma Başkanlığı, Muhasebe ve Mali Kontrol Başkanlığı, Entegre Operasyon Başkanlığı, Güvenlik Başkanlığı, Kurumsal Emniyet Başkanlığı, Yer İşletme Başkanlığı, Uçuş İşletme Başkanlığı, Ekip Planlama Başkanlığı, Gelir Yönetim Başkanlığı, İkram ve Uçak İçi Ürünler Başkanlığı, Üretim Planlama Başkanlığı, Kurumsal İletişim Başkanlığı, Kurumsal Pazarlama ve Dağıtım Kanalları Başkanlığı, Pazarlama Başkanlığı, Satış Başkanlığı, Kargo Operasyon Başkanlığı, Kargo Pazarlama Başkanlığı, Kargo Satış Başkanlığı, Kurumsal İnovasyon ve Projeler Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler ve İttifaklar Başkanlığı, Yatırım Yönetimi Başkanlığı olarak belirlendi.