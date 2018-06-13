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    THY uçağı kalkışta kuyruk sürttü

    DHA
    13.06.2018 - 21:49 | Son Güncelleme:

    Türk Hava Yolları'na (THY) ait İstanbul - Nijer seferini yapan yolcu uçağı Atatürk Havalimanı’ndan kalkışı sırasında kuyruk sürttü.

    Edinilen bilgiye göre, TK-541 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçağı Nijer seferini yapmak üzere saat 18.50’de Atatürk Havalimanı’nda havalandı.

    Uçak havalandığı sırada piste kuyruk sürttü. Olay nedeniyle uçağın pilotu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek geri dönüş için izin istedi.

    Havada yakıt boşaltan uçak saat 21:33 itibarıyla Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı. Teknik kontrollerin ardından yeni bir uçak ataması yapılıp yapılmayacağına karar verilecek.

     

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    Etiketler: THY , istanbul , son dakika , haberler
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