THY ‘Take Off’ programına personel alımları başladı - Take Off nedir?

THY, “Take Off” adı verilen genç yetenek programına personel alımı için süreci başlattı. Türk Hava Yolları’nda yeni işine ilk adımı atabilmeni sağlayacak bir yetenek programı olan Take- Off’a online başvurular 1 Şubat- 4 Nisan tarihleri arasında alınacak. Peki, hangi branşlarda alım yapılacak? THY Take Off başvuru şartları neler?

Kimler Başvurabilir?

Üniversitelerin lisans son sınıf, yeni mezun* veya yüksek lisans öğrencileri,**

*Yeni mezunlar için lisans mezuniyet tarihi üzerinden 2 yıl geçmemesi gereklidir.

**Yüksek lisans öğrencileri için lisans mezuniyet tarihi üzerinden 3 yıl geçmemesi gereklidir.

İyi derecede İngilizce bilenler,

Gelişimine önem veren, yeni ve uygulanabilir fikirler üretebilen, takım çalışmasına yatkın olan herkes başvurabilir.



Çalışma Alanları

Dünyada en fazla noktaya uçan havayolu firması olan Türk Hava Yolları TaKe-off programıyla kariyerine başlamak isteyenlere birbirinden farklı alanlarda çalışma imkânları sunuyor.



İşte, TaKe-off yapabileceğin alanlar;

İnsan Kaynakları ve Destek Üniteleri,

Kalite & Teknik,

Mali,

Operasyon,

Planlama,

Pazarlama & Satış,

Turkish Cargo,

Yatırım & Anlaşmalar

Fırsatlar

Türk Hava Yolları, çalışanlarına önemli sosyal olanaklar sağlar. Geniş bir bölgeye yayılmış servis ağı, yemek, özel sağlık sigortası, çalışan aileleri için sunulan özel sağlık sigortası indirimleri, doğum, emzirme, ölüm, evlenme yardımları, çocuklu kadın çalışanlar için kreş imkânı ya da yardımı, ücretsiz ve indirimli yurt içi/yurt dışı uçuş imkânları, vize kolaylığı, tüm dünyada anlaşmalı konaklama olanakları söz konusu hizmetler arasında yer alır.

BAŞVURU YAPABİLMEK İÇİN TIKLAYIN