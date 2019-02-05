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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.02.2019 - 11:32, Son Güncelleme:

THY ‘Take Off’ programına personel alımları başladı - Take Off nedir?

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THY ‘Take Off’ programına personel alımları başladı - Take Off nedir?

THY (Türk Hava Yolları) resmi sayfası üzerinden personel alımı ilanı yayımladı. Üniversitelerin lisans, son sınıf, yeni mezun ya da yüksek lisans öğrencileri , THY personel alımı için başvuruda bulunabilecek. Peki, 2019 THY başvuru şartları neler?

THY, “Take Off” adı verilen genç yetenek programına personel alımı için süreci başlattı. Türk Hava Yolları’nda yeni işine ilk adımı atabilmeni sağlayacak bir yetenek programı olan Take- Off’a online başvurular 1 Şubat- 4 Nisan tarihleri arasında alınacak. Peki, hangi branşlarda alım yapılacak? THY Take Off başvuru şartları neler?

Kimler Başvurabilir?

Üniversitelerin lisans son sınıf, yeni mezun* veya yüksek lisans öğrencileri,**
*Yeni mezunlar için lisans mezuniyet tarihi üzerinden 2 yıl geçmemesi gereklidir.
**Yüksek lisans öğrencileri için lisans mezuniyet tarihi üzerinden 3 yıl geçmemesi gereklidir.
İyi derecede İngilizce bilenler,
Gelişimine önem veren, yeni ve uygulanabilir fikirler üretebilen, takım çalışmasına yatkın olan herkes başvurabilir.

Çalışma Alanları

Dünyada en fazla noktaya uçan havayolu firması olan Türk Hava Yolları TaKe-off programıyla kariyerine başlamak isteyenlere birbirinden farklı alanlarda çalışma imkânları sunuyor.

İşte, TaKe-off yapabileceğin alanlar;

İnsan Kaynakları ve Destek Üniteleri,
Kalite & Teknik,
Mali,
Operasyon,
Planlama,
Pazarlama & Satış,
Turkish Cargo,
Yatırım & Anlaşmalar
Fırsatlar

Türk Hava Yolları, çalışanlarına önemli sosyal olanaklar sağlar. Geniş bir bölgeye yayılmış servis ağı, yemek, özel sağlık sigortası, çalışan aileleri için sunulan özel sağlık sigortası indirimleri, doğum, emzirme, ölüm, evlenme yardımları, çocuklu kadın çalışanlar için kreş imkânı ya da yardımı, ücretsiz ve indirimli yurt içi/yurt dışı uçuş imkânları, vize kolaylığı, tüm dünyada anlaşmalı konaklama olanakları söz konusu hizmetler arasında yer alır.

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