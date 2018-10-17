THY pilotları: Onları 6 bin feet altımızda gördük
İran'da düşen Başaran Holding’e ait TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jetinin son anlarının THY uçağı tarafından takip edildiği ortaya çıktı.
THY ekibinin, Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının da aralarında olduğu 11 kişinin yaşamını yitirdiği jetle dakikalarca bağlantı kurulmaya çalışıldığı belirlendi. Dubai-İstanbul Sabiha Gökçen uçuşunu yapan TK757 sefer sayılı ‘Yeşilırmak’ adlı uçağın pilotunun Tahran Hava Trafik Kontrolörü’ne “Onları en son TCAS (trafikleri gösteren sistem) ekranı üzerinde, 6 bin feet (1820 metre) altımızda gördük. Hızla irtifa kaybettiklerini gördük” anonsunda bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili hazırlanan ön raporda da kokpitte yaşananlara ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmıştı. Kaptan Pilot Beril Gebeş’in panik olan yolculara “Korkmanıza gerek yok, problem yok” dediği tespit edilmişti.
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