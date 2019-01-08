THY müjdeyi verdi: Bu logoyu gördüğünüz uçaklarımızda...
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Eğlenceli bir yolculuk için siz istediniz biz yaptık. Bu logoyu gördüğünüz uçaklarımızda İÇ ve DIŞ hatlarda artık Kablosuz Eğlence Sistemi emrinize amade." ifadelerini kullandı.
Türk Hava Yolları'nın iç ve dış hat yapan uçaklarında internete bağlanılabilecek.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Eğlenceli bir yolculuk için siz istediniz biz yaptık. Bu logoyu gördüğünüz uçaklarımızda İÇ ve DIŞ hatlarda artık Kablosuz Eğlence Sistemi emrinize amade."
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