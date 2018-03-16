THY müdürünün ölümü ile ilgili hastaneye ağır suçlama

BİR çocuk babası 39 yaşındaki Gökşen, geçen yıl 25 Ağustos günü baş ağrısı, kusma, bayılma, idrar kaçırma ve baş dönmesi şikayetleri ile Bakırköy'deki özel



bir hastaneye götürüldü. Yapılan ilk muayeneler sonrası Gökşen’de anormal bir bulguya rastlanmadı. Gökşen, 26 Ağustos’ta hastanenin nöroloji servisine yatırıldı. Gökşen’in MR incelemesinin normal olduğu raporlandı. Aynı gün kulak burun boğaz servisine sevk edilen Gökşen’e burada denge sinir iltihabı teşhisi konuldu. Baş ağrısı ve baş dönmesi ön tanısı konulan Gökşen’in tedavisine başlandı. Ancak Gökşen’in şikayetleri azalmadı.



YANLIŞ TEDAVİ İDDİASI

Yapılan tetkikler sonrası Gökşen’in beyin damarlarında baloncuk oluştuğu tespit edildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına 1 Mart’ta yapılan suç duyurusunda Gökşen’e 3 gün boyunca, beyin kanamasına yönelik her hangi bir tedavi uygulanmadan, baş dönmesine yönelik antibiyotik tedavisi uygulandığı öne sürüldü.



3 GÜN SONRA SEVK

Gökşen’in eşi Göknil adına Av. Tolgar Erdoğmuş’ın yaptığı hazırladığı savcılık başvuru dilekçesine göre Gökşen, aynı gruba ait Halkalı'daki hastaneye sevk edildi. 29 Ağustos günü Gökşen’in beyin anjiyografisi yapıldı. 30 Ağustos günü de Gökşen, beyin kanamasının durdurulması için ameliyata alındı. Ancak ameliyat sırasında tekrar kanama oluştu. Oluşan beyin içi kanama ödeme neden oldu. Bu aşamadan sonra Gökşen, kanamanın boşaltılması için cerrahi

müdahalede bulunuldu. Ameliyat sonrası derin komaya giren Gökşen, girdiği bitkisel hayat sonrası 9 Eylül’de hayatını kaybetti.



‘AĞIR İHMALLERİ VAR’

Savcılık başvurusunda Gökşen’in vefatında hastane ve doktorların ağır ihmali olduğu iddia edildi. Gökşen’in, hayati önem taşıyan 3 gün boyunca, beyin kanaması tedavisi yerine baş dönmesine karşı tedavi uygulandığı vurulandı. “İlgili doktorların kasta varan bir kusuru bulunmaktadır” denilen başvuruda olayda kusuru olan tüm doktorların tespit edilerek haklarında dava açılması talep edildi.



UZMAN RAPORU DOSYADA

Konu ile ilgili alınan uzman raporunun da dosyaya sunulduğu anlaşıldı. Anılan raporda “Serdar Gökşen’in vefat etmiş olmasında yapılan müdahalelerin, konulan ve konulamayan teşhislerin sorumlu olduğu ortadadır. Zira vaka, yerinde olmayan, zamanında uygulanmayan özensiz, dikkatsiz ve yetersiz tedavisi sonrasında maalesef ölümle sonuçlanmıştır” denildi.



HASTANEDEN DÖNÜŞ OLMADI

Konu ile ilgili ulaştığımız hastane grubu yetkililerinden ise dönüş yapılmadı.