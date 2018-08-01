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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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01.08.2018 - 15:45, Son Güncelleme:

THY kabin memuru alımı için süreç devam ediyor! Başvuru nasıl yapılır?

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THY kabin memuru alımı için süreç devam ediyor! Başvuru nasıl yapılır?

Türk Hava Yolları bünyesine yapılacak olan kabin memuru (hostes) alımı için süreç devam ediyor. 1988 ile 1997 yaş aralığındaki kadın adayların başvurabildiği Türk Hava Yolları kabin memuru alımı ilanında iyi derecede İngilizce bilmek en önemli koşullar arasında yer alıyor. Peki, THY kabin memuru alımı başvuru süreci nasıl işleyecek? İşte, bu ilana başvurmak isteyen adayların araştırdığı konu hakkında detaylı bilgiler

THY, kadrolarındaki açığı kapatmak için kabin memuru almaya hazırlanıyor. Sağlık ve fiziki koşulları taşıyan adayların değerlendirmeye tabi tutulacağı THY kabin memuru alımı ilanında başvuru sürecinde yaş kriteri de önem arz edecek. Peki, THY kabin memuru alımı başvuru koşulları neler olacak? İşte, başvuru işlemi ve detaylı bilgiler

THY KABİN MEMURU (HOSTES) ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TH, iletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın, dinamik ve güler yüzlü bayan çalışma arkadaşları arıyor.

GENEL KOŞULLAR;
T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)
01/01/1988 ile 31/12/1997 tarihleri arasında doğmuş olmak
En az lise mezunu olmak
İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih sebebidir.)
Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

SAĞLIK VE FİZİKİ KOŞULLAR;
160-180 cm. arası boya sahip olmak (Boy-kilo orantılı olmalıdır.)*,
Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (Seçme süreçlerinde başarılı olan adaylarımızdan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları ve raporlarını THY A.O. Sağlık Müdürlüğü işyeri hekimlerine onaylatmaları gerekmektedir. THY A.O., SHGM yetkili hastaneden alınmış olumlu rapor olsa bile kendi iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkikler isteyerek veya ek sağlık koşullarına bağlı olarak adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahiptir.)
THY A.O. Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing, yanık ve yara izi vb. bulunmamak,
Daha önce THY A.O. veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE İZLENECEK YOL;
Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, ilana internet ortamında, THY A.O. resmi web sitesi www.thy.com üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Yukarıdaki şartları taşımayanların ve internet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru yapanların başvurusu kabul edilmeyecektir.

İlan kriterlerini sağlayan adaylar, online uygulama, test ve mülakat süreçlerine katılacaktır.

Mülakat öncesinde adayların yukarıda belirtilen kriterlere uygunluğunu belgelemeleri istenecektir. Kriterlere uygun olmayan adaylar sürece devam edemeyecektir.

Tüm süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak olup, işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek ve adayın istenen belgeleri teslim etmesi, evrakının olumlu değerlendirilmesi, sağlık raporunun onaylanması sonrası eğitime yönlendirileceklerdir.

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