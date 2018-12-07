THY 2600 personel alımı ne zaman yapılacak?
THY (Türk Hava Yolları) personeli olmak isteyen binlerce adayın gözü kulağı başvuru duyurusunda. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, geride bıraktığımız kasım ayında bin pilot ve bin 600 kabin memuru alınacağını açıkladı.. Peki, son durum ne? THY 2600 personel alımı ne zaman yapılacak?
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, 2600 personel alımıyla ilgili merak edilenlere açıklık getirdi. Ekşi, uçak filosunun genişlemesine bağlı olarak bin pilot, bin 600 kabin memuru alımı yapılacağını bildirdi. THY’de personel olarak görev almak isteyen gençlerin web sitelerini takip edip, kendilerine uyan iş ilanlarına müracaatta bulunabileceğini ifade eden Ekşi, personel alımı için sürecinin 2019 yılında başlayacağını belirtti.
GÜNCEL KABİN MEMURU BAŞVURU ŞARTLARI
Türk Hava Yolları kabin memuru alım ilanına başvuru yapacak adaylardan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya Mavi kart sahibi olmak, 01 Ocak 1988 ile 31 Aralık 1997 tarihleri arasında doğmuş olmak, İyi derecede ingilizce bilmek ve tercih sebebi ile ikinci bir yabancı dil bilmek, En az lise mezunu olmak, Adli sicil kaydı ve adli sicil arşivi bulunmamak, Boy ve kilo orantısı çerçevesinde 160 cm ile 180 cm boyları arasında olmak, Sağlık açısından görevini yapmasına elverişli olmak, THY kabin memuru üniforması giydiğinde vücudunun görünecek kısımlarında dövmei yanık, yara izi ve piercing vb. bulunmamak ve daha önce çalıştığı havacılık kuruluşlarından veya THY'den disiplin cezası ile veya sağlık nedeni ile görevinden ayrılmamış olmak şartları aranacaktır.
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