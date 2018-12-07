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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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07.12.2018 - 14:45, Son Güncelleme:

THY 2600 personel alımı ne zaman yapılacak?

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THY 2600 personel alımı ne zaman yapılacak?

THY (Türk Hava Yolları) personeli olmak isteyen binlerce adayın gözü kulağı başvuru duyurusunda. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, geride bıraktığımız kasım ayında bin pilot ve bin 600 kabin memuru alınacağını açıkladı.. Peki, son durum ne? THY 2600 personel alımı ne zaman yapılacak?

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, 2600 personel alımıyla ilgili merak edilenlere açıklık getirdi. Ekşi, uçak filosunun genişlemesine bağlı olarak bin pilot, bin 600 kabin memuru alımı yapılacağını bildirdi. THY’de personel olarak görev almak isteyen gençlerin web sitelerini takip edip, kendilerine uyan iş ilanlarına müracaatta bulunabileceğini ifade eden Ekşi, personel alımı için sürecinin 2019 yılında başlayacağını belirtti.

GÜNCEL KABİN MEMURU BAŞVURU ŞARTLARI

Türk Hava Yolları kabin memuru alım ilanına başvuru yapacak adaylardan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya Mavi kart sahibi olmak, 01 Ocak 1988 ile 31 Aralık 1997 tarihleri arasında doğmuş olmak, İyi derecede ingilizce bilmek ve tercih sebebi ile ikinci bir yabancı dil bilmek, En az lise mezunu olmak, Adli sicil kaydı ve adli sicil arşivi bulunmamak, Boy ve kilo orantısı çerçevesinde 160 cm ile 180 cm boyları arasında olmak, Sağlık açısından görevini yapmasına elverişli olmak, THY kabin memuru üniforması giydiğinde vücudunun görünecek kısımlarında dövmei yanık, yara izi ve piercing vb. bulunmamak ve daha önce çalıştığı havacılık kuruluşlarından veya THY'den disiplin cezası ile veya sağlık nedeni ile görevinden ayrılmamış olmak şartları aranacaktır.

 

 

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