THK’nın eski yöneticilerine suç duyurusu
İçişleri Bakanlığı, aralarında Türk Hava Kurumu (THK) ile Kızılay’ın da bulunduğu 132 dernek hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulundu.
Eski yöneticilere yönelik getirilen suçlamalar arasında THK’da 9 taşınmazın değerinin çok altında satıldığı, Kızılay’la ilgili de kurumun zarara uğratıldığı iddiası yer aldı. Savcılığa sunulan iddialar, 1 Ocak 2013 ile 8 Haziran 2016 tarihleri arasını kapsıyor. Söz konusu dönemde THK’da sırasıyla Osman Yıldırım, Vacit Öktem ile Kürşat Atılgan başkanlık görevinde bulunmuştu. THK’da tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “THK Tüzüğüne göre borçlanılabilecek miktarın çok üzerinde borçlanıldığı, satın almak yerine THK Havacılık Vakfı’ndan THK’ya beş yıllığına kiralanan uçak ve helikopter için yapılan ödemenin kiralanan taşıtların satın alma değerine eşit olduğu, ilgili şirket tarafından ödenmesi gereken yakıt bedelinin THK İktisadi İşletmesi tarafından ödendiği tespit edilmiştir.” THK tarafından yapılan yazılı açıklamada, “THK’nın geçmişten gelen 1.4 milyar TL borcu vardır. Devletinin yardım ve desteği ile yakın geçmişini temizleyen THK, misyonuna uygun kendisine yakışan bir geleceği en kısa zamanda inşa edecektir” denildi. Eski Kızılay Genel Başkanı Tekin Küçükali ise “Bahsi geçen iddiaların hiçbirisini kabul etmiyorum. Bizimle uzaktan yakından alakası yok.” dedi.
İZMİR YANGINIYLA İLGİSİ YOK
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, suç duyurusu hakkında, “THK’nın yakın döneme kadar birçok usulsüzlüğünü arkadaşlarımız saptadı. 26 Haziran itibarıyla THK’nın herhangi bir yönetimi söz konusu değildir. THK’nın yönetimi boşluktadır” dedi. Bakan Soylu, suç duyurusunun İzmir yangınıyla ilgili olup olmadığı sorusuna “Ne İzmir yangınıyla ne başka bir yangınla alakası var ama burada zaten bir yönetimsel problem var” yanıtını verdi.
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