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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
04.12.2018 - 21:57, Son Güncelleme:

Theresa May'e Brexit oylaması öncesi Parlamento'dan darbe

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Theresa May'e Brexit oylaması öncesi Parlamento'dan darbe

İngiltere'de Theresa May hükümeti, Brexit Anlaşmasının Parlamento'da oylanması öncesinde kritik bir oylamayı kaybetti.

Hükümetin Brexit konusunda Parlamento'nun işlemesini engellediği iddiasıyla gündeme getirilen "Parlamento'yu aşağılama" önergesi, 293'e karşı 311 oyla kabul edildi.

Oylama, muhalefet partilerinin ortak başvurusuyla gündeme alınmıştı. May hükümetini dışarıdan destekleyen Kuzey İrlanda'nın aşırı sağ ve İngiltere ile birlik yanlısı olan Demokratik Birlik Partisi'nin (DUP) 10 milletvekilinin oylamada muhalefet ile hareket ettiği belirtiliyor.
Muhalefet partilerinin girişimi, İngiltere Başsavcısının, Brexit Anlaşması konusundaki hukuki görüşünün bütününü "Milli Güvenlik" gerekçesiyle yayımlamaktan kaçınmasının ardından gelmişti.

Muhalefet, hukuki görüşün tam metninin Brexit Anlaşmasının oylanmasından önce yayımlanmasını talep ediyor. Bugünkü oylamadan sonra hükümetin hukuki görüşü yayımlaması gerekiyor ancak zamanlamayla ilgili olarak yarın açıklama yapması öngörülüyor.

Bu sonuç, 11 Aralık'ta oyalamaya sunulacak Brexit Anlaşmasının kaderine ilişkin önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Siyasi gözlemciler, May hükümetinin anlaşmayı Parlamento'dan geçirme ihtimalinin çok düşük olduğunu belirtiyor.

İngiliz Parlamentosu, Brexit Anlaşmasını oylamadan önce 5 gün süreyle tartışacak. İlk tartışma oturumu bugün yapılacak.

PARLAMENTO'DAKİ DENGELER

650 sandalyeli İngiliz Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası'nda, İngiltere Başbakanı Theresa May'in liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin 315 milletvekili bulunuyor.
Anlaşmaya red oyu vereceğini ilan eden DUP'un yanı sıra Muhafazakar Parti içindeki yaklaşık 60 sert Brexit yanlısı milletvekili ile 15 kadar AB üyeliği yanlısı milletvekilinin de red oyu vermesi bekleniyor. Parti içi muhalefetin red oylarının 90'ın üzerine çıkabileceği de belirtiliyor.
May'in muhalefet partilerinden 15 kadar milletvekilinin desteğini alabileceği beklense bile bunun da Brexit anlaşmasının Parlamento'dan geçmesini sağlayacak 326 sayısına yaklaşmaya yetmeyeceği belirtiliyor.

Brexit Anlaşması, AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda arasına Brexit'in ardından fiziki sınır girmemesi için formüle edilen "tedbir maddesi" nedeniyle tepki çekiyor.

Anlaşmaya karşı çıkanlar "tedbir maddesi" ile İngiltere'nin AB ile sonu belirsiz bir müzakere sürecinde mahsur kalacağını ve ülkenin "AB'nin uydusu" haline geleceğini iddia ediyor. Madde, İngiltere'nin AB ile kapsamlı serbest ticaret anlaşması sağlayana dek Birliğin karar kademelerinde yer almadan gümrük birliği içinde kalmasını öngörüyor.

İngiltere'de temmuz ayından bu yana Brexit gerekçesiyle 10 bakan istifa ederken, bunların arasında 2 Brexit bakanı, 1 dışişleri bakanı ve 1 çalışma bakanı da yer aldı.

İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oy oranıyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (04.12.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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