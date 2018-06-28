TGC'nin 72. Kuruluş Yıldönümü kutlandı

İstanbul-Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kuruluşu’nun 72. Yıldönümünü kutladı. 10 Haziran 1946 yılında kurulan ilk başkanı da Sedat Simavi olan Cemiyetin Kuruluş Yıldönümü 27 Haziran 2018 Çarşamba günü Gazeteciler Restoranı’nda usta gazetecilere saygı plaketi verilerek kutlandı. Tören Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto’nun açılış konuşmasıyla başladı.



Başkan Turgay Olcayto açılış konuşmasında kurucu başkan Sedat Simavi ve arkadaşlarının çabalarına dikkat çekti:

“Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi’nin ve arkadaşlarının kurduğu bir Cemiyettir. Sedat Simavi ve arkadaşlarına çok şey borçluyuz. Onun çizdiği yoldan ayrılmamaya çok özen gösteriyoruz. 72 yıl boyunca bu Cemiyete hizmet eden tüm başkanlara, yönetim kurullarına ve seçilmiş kurullara minnet borcumuz var.’’



Tören, saygı plaketlerinin verilmesiyle devam etti.



Bu yıl plaket alan 1936 - 1937 doğumlu 47 kıdemli gazeteci arasında Abdullah Yazıcı, Ahmet Şenova, Alaettin Bilgi, Ayten Huri Arıpınar, Burhan Dodanlı, Cahit Aksoy, Çetin Mete, Demir Feyizoğlu, Dengiz Toprak, Doğan Özgüden, Doğan Şener, Engin Sunar, Ercan San, Erdoğan Sevgin, Ergin Konuksever, Ergun Emek, Erol Türegün, Erol Gönenç, Erol Diksoy, Fikret Eriç, Garbis Keşişoğlu, Gültekin Tarı, Hilmi Yavuz, İhsan Öztamer, İsmail Ünar Uzmen, Konur Ertop, Metin A. Coşkunoğlu, Mahmut Gültekin, Mehmet Küçük, Üstün İnanç, Mustafa Hamid Toprak, Orhan Erinç, Özden Vardar, Rauf Tamer, Safa Çeliker, Selahattin Oktay Ünsal, Selman Erdoğdu, Sökmen Baykara, Şahin Tekgündüz, Tan Oral, Tanju Cılızoğlu, Tuncer Cebecioğlu, Turgay Olcayto, Ünal Uyguç, Ünal Yiğitdinç, Yalçın Toker, Yusuf Toledo yer aldı.



Törene katılan kıdemli üyelerden Ahmet Şenova’ya ödül plaketini TGC Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi Dalyancı, Cahit Aksoy’a TGC Genel Saymanı Gülseren Ergezer Güver, Demir Feyizoğlu’na TGC Onur Kurulu Üyesi Şükran Soner, Dengiz Toprak’a TGC Onur Kurulu Sekreteri Ergin Konuksever, Erdoğan Sevgin’e TGC Başkanı Turgay Olcayto, Ergin Konuksever’e TGC Onur Kurulu Üyesi Engin Köklüçınar, Fikret Eriç’e TGC Balotaj Kurulu Üyesi Muammer Tuncer, Metin A. Coşkunoğlu’na TGC Yönetim Kurulu Üyesi Göksel Göksu, Mustafa Hamid Toprak’a TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu Başkanı Pınar Aktaş, Orhan Erinç’e TGC Başkanı Turgay Olcayto, Safa Çeliker’e TGC Balotaj Kurulu Üyesi Gülay Oktar, Şahin Tekgündüz ‘e TGC Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi Dalyancı, Tan Oral’a TGC Kültür Sanat Komisyonu Başkanı Fahri Aral, Tanju Cılızoğlu’na TGC Genel Saymanı Gülseren Ergezer Güver, Turgay Olcayto’ya TGC Önceki Başkanı Orhan Erinç, Üstün İnanç’a TGC Kadın Komisyonu Başkanı Pınar Aktaş, Yalçın Toker’e TGC Balotaj Kurulu Sekreteri Haşmet Yavuz ve Yusuf Toledo’ya TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş verdi.



Tören usta gazetecilere plaket sunumunun ardından mesleki anılarının paylaşıldığı yemekle sonlandırıldı.