TGC'den moral ziyareti

Olcayto, “Haber yapmak, yazı yazmak, düşünceyi ifade etmek demokratik ülkelerde suç değildir. Bizde de suç olmamalıdır. Bütün gazeteci arkadaşlarımızın serbest bırakılmaları en büyük dileğimizdir” diye konuştu.



Berberoğlu’nu sağlıklı ve moralli görmekten duyduğu memnuniyeti belirten Olcayto, şöyle devam etti: “Enis Berberoğlu’yla medyanın ve siyasetin günümüzdeki durumunu görüştük. Karşılıklı fikirlerimizi paylaştık. Enis Berberoğlu, özellikle bu zor günlerde gazetecilerin dayanışma içinde olmaları gerektiğine dikkat çekti. ”