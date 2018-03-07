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    TGC'den moral ziyareti

    İSTANBUL
    07.03.2018 - 01:20 | Son Güncelleme:

    TÜRKİYE Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto, MİT TIR’ları davasında ceza alan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nu 2 Mart’ta Maltepe Cezaevi’nde ziyaret etti.

    Olcayto, “Haber yapmak, yazı yazmak, düşünceyi ifade etmek demokratik ülkelerde suç değildir. Bizde de suç olmamalıdır. Bütün gazeteci arkadaşlarımızın serbest bırakılmaları en büyük dileğimizdir” diye konuştu.

    Berberoğlu’nu sağlıklı ve moralli görmekten duyduğu memnuniyeti belirten Olcayto, şöyle devam etti: “Enis Berberoğlu’yla medyanın ve siyasetin günümüzdeki durumunu görüştük. Karşılıklı fikirlerimizi paylaştık. Enis Berberoğlu, özellikle bu zor günlerde gazetecilerin dayanışma içinde olmaları gerektiğine dikkat çekti. ” 

    Etiketler: TGC , gazetehaberleri , gündem
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