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    TGC’den Hürriyet’e sekiz ödül

    İSTANBUL
    27.03.2018 - 22:29 | Son Güncelleme:

    Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 1959 yılından beri verdiği ‘Gazetecilik Başarı Ödülleri’ni bu yıl kazananlar belli oldu.

    Hürriyet sekiz dalda ödüle layık görüldü. Ödüller şöyle: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 1959 yılından beri verdiği ‘Gazetecilik Başarı Ödülleri’ni bu yıl kazananlar belli oldu. Hürriyet sekiz dalda ödüle layık görüldü.

    Ödüller şöyle:

    Siyasal haber dalında, 22 Haziran 2017’de yayımlanan ‘Tank Değil Ben Çarptım’ başlıklı haberiyle Nurettin Kurt,

    5 tankı durduran kahraman çakmaymış'5 tankı durduran kahraman' 'çakma'ymış

    Ekonomi dalında, 20 Mart 2017’de  yayımlanan ‘Ekmeğimizle Oynuyorlar’ haberiyle Burak Coşan,

    Ekmek katkı maddesinde ’GDO’ çıktıEkmek katkı maddesinde ’GDO’ çıktı

    Sağlık dalında, 17 Haziran 2017 tarihinde yayımlanan ‘Verem Turistleri’ başlıklı haberiyle Mesude Erşan,

    Verem turizmiVerem turizmi

    Kültür- Sanat - Magazin dalında, 13 Ekim 2017 tarihinde yayımlanan ‘Hasbahçe’ye İmar’ başlıklı haberiyle Ömer Erbil,

    Topkapı Sarayının Hasbahçesi denetimli inşaata açılıyorTopkapı Sarayı'nın Hasbahçe'si 'denetimli inşaat'a açılıyor

    Araştırma dalında, 11-13 Mayıs ve 25 Temmuz 2017 tarihlerinde yayımlanan ‘Dönüşüm İnsanları’ başlıklı araştırmasıyla Gülistan Alagöz,

    2 milyar dolarlık dönüşüm planı2 milyar dolarlık dönüşüm planı

    Fotoğraf dalında, 15 Haziran-9 Temmuz 2017 tarihleri arasında yayımlanan ‘Adaleti Yolda Arayanlar’ fotoğraf serisiyle Selahattin Sönmez,

    TGC’den Hürriyet’e sekiz ödül

    İnternet haber dalında 6 Ekim 2017 tarihinde www.hurriyet.com.tr internet sitesinde yayımlanan ‘Google Aramalarında Türkiye’nin Gizli Portresi’ başlıklı haberi ile Emre Kızılkaya ödüle değer görüldü.

    Google aramalarında Türkiyenin gizli portresiGoogle aramalarında Türkiye'nin gizli portresi

    Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu 2017 Nezih Demirkent Özel Ödülü’nün Hürriyet Gazetesi Ekonomi Yazarı Jale Özgentürk’e verilmesini kararlaştırdı.

    DHA’YA TV HABERİ ÖDÜLÜ

    İrfan Sapmaz da Doğan Haber Ajansı’nın yayımladığı ‘Filistinli Göstericinin Vurulma Anları’ başlıklı TV haberi ve Cüneyt Özdemir de CNN Türk TV’de yayımlanan ‘5N1K: Reza Zarrab Özel’ konulu haber programı ile ödüle değer bulundu.

    Etiketler: gazetehaberleri , TGC , ödül , gündem
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