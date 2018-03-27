TGC’den Hürriyet’e sekiz ödül

Hürriyet sekiz dalda ödüle layık görüldü. Ödüller şöyle: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 1959 yılından beri verdiği ‘Gazetecilik Başarı Ödülleri’ni bu yıl kazananlar belli oldu. Hürriyet sekiz dalda ödüle layık görüldü.

Ödüller şöyle:

Siyasal haber dalında, 22 Haziran 2017’de yayımlanan ‘Tank Değil Ben Çarptım’ başlıklı haberiyle Nurettin Kurt,

Ekonomi dalında, 20 Mart 2017’de yayımlanan ‘Ekmeğimizle Oynuyorlar’ haberiyle Burak Coşan,

Sağlık dalında, 17 Haziran 2017 tarihinde yayımlanan ‘Verem Turistleri’ başlıklı haberiyle Mesude Erşan,

Kültür- Sanat - Magazin dalında, 13 Ekim 2017 tarihinde yayımlanan ‘Hasbahçe’ye İmar’ başlıklı haberiyle Ömer Erbil,

Araştırma dalında, 11-13 Mayıs ve 25 Temmuz 2017 tarihlerinde yayımlanan ‘Dönüşüm İnsanları’ başlıklı araştırmasıyla Gülistan Alagöz,

Fotoğraf dalında, 15 Haziran-9 Temmuz 2017 tarihleri arasında yayımlanan ‘Adaleti Yolda Arayanlar’ fotoğraf serisiyle Selahattin Sönmez,

İnternet haber dalında 6 Ekim 2017 tarihinde www.hurriyet.com.tr internet sitesinde yayımlanan ‘Google Aramalarında Türkiye’nin Gizli Portresi’ başlıklı haberi ile Emre Kızılkaya ödüle değer görüldü.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu 2017 Nezih Demirkent Özel Ödülü’nün Hürriyet Gazetesi Ekonomi Yazarı Jale Özgentürk’e verilmesini kararlaştırdı.

DHA’YA TV HABERİ ÖDÜLÜ

İrfan Sapmaz da Doğan Haber Ajansı’nın yayımladığı ‘Filistinli Göstericinin Vurulma Anları’ başlıklı TV haberi ve Cüneyt Özdemir de CNN Türk TV’de yayımlanan ‘5N1K: Reza Zarrab Özel’ konulu haber programı ile ödüle değer bulundu.