TGC’den cezaevindeki Cumhuriyet yazarlarına ziyaret

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, 7 Mart 2018 Çarşamba günü, Silivri Cezaevi’nde bulunan Akın Atalay, Ahmet Şık ve Murat Sabuncu’yu ziyaret etti. Ahmet Şık 432 gündür, Akın Atalay ve Murat Sabuncu ise 493 gündür cezaevinde bulunuyor.

9 Mart 2018 Cuma günü Silivri’de görülecek olan Cumhuriyet Davası öncesi yapılan ziyarette Cumhuriyet yazarları adaletin yerini bulmasını istediklerini vurguladılar.



Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, “Akın Atalay, Ahmet Şık ve Murat Sabuncu ile ayrı ayrı görüştüm. Moralleri yüksek. Bol bol kitap okuyorlar. İstenilen cezanın karşılığını şimdiden cezaevinde doldurduklarını belirtiyorlar. Gazeteciliğin suç olmadığını, teröristlikle eş değer tutulamayacağına işaret ediyorlar. Adaletin 9 Mart 2018 tarihinde yapılacak duruşmada yerini bulmasını istiyorlar” diye konuştu.

Başkan Turgay Olcayto, “Gazetecilik suç değildir. Halkın haber alma hakkı için görev yapan Cumhuriyet yazarlarının ve bütün tutuklu gazeteci arkadaşlarımızın serbest bırakılmaları en büyük dileğimizdir” dedi.



Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Adalet Bakanlığı'nın gazeteciler için cezaevi ziyaretine izin verdiği Ağustos 2017 tarihinden bu yana; Ahmet Şık, Akın Atalay, Ali Bulaç, Enis Berberoğlu, Gökmen Ulu, İnan Kızılkaya, Kadri Gürsel, Mehmet Altan, Mahir Kanaat, Murat Sabuncu, Nazlı Ilıcak, Oğuz Güven, Oğuz Usluer ve Şahin Alpay’ı ziyaret etti. Bu gazetecilerden Gökmen Ulu, İnan Kızılkaya, Kadri Gürsel, Mahir Kanaat ve Oğuz Güven cezaevinden çıktılar.