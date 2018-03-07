Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>TGC’den cezaevindeki Cumhuriyet yazarlarına ziyaret

    TGC’den cezaevindeki Cumhuriyet yazarlarına ziyaret

    Hürriyet Haber
    07.03.2018 - 16:07 | Son Güncelleme:

    Akın Atalay, Ahmet Şık ve Murat Sabuncu ile cezaevinde görüşen TGC Başkanı Turgay Olcayto, “Meslektaşlarımın moralleri yüksek, Adaletin yerini bulmasını bekliyorlar” diye konuştu.

    Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, 7 Mart 2018 Çarşamba günü, Silivri Cezaevi’nde bulunan Akın Atalay, Ahmet Şık ve Murat Sabuncu’yu ziyaret etti. Ahmet Şık 432 gündür, Akın Atalay ve Murat Sabuncu ise 493 gündür cezaevinde bulunuyor.
    9 Mart 2018 Cuma günü Silivri’de görülecek olan Cumhuriyet Davası öncesi yapılan ziyarette Cumhuriyet yazarları adaletin yerini bulmasını istediklerini vurguladılar.

    Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, “Akın Atalay, Ahmet Şık ve Murat Sabuncu ile ayrı ayrı görüştüm. Moralleri yüksek. Bol bol kitap okuyorlar. İstenilen cezanın karşılığını şimdiden cezaevinde doldurduklarını belirtiyorlar. Gazeteciliğin suç olmadığını, teröristlikle eş değer tutulamayacağına işaret ediyorlar. Adaletin 9 Mart 2018 tarihinde yapılacak duruşmada yerini bulmasını istiyorlar” diye konuştu.
    Başkan Turgay Olcayto, “Gazetecilik suç değildir. Halkın haber alma hakkı için görev yapan Cumhuriyet yazarlarının ve bütün tutuklu gazeteci arkadaşlarımızın serbest bırakılmaları en büyük dileğimizdir” dedi.

    Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Adalet Bakanlığı'nın gazeteciler için cezaevi ziyaretine izin verdiği Ağustos 2017 tarihinden bu yana; Ahmet Şık, Akın Atalay, Ali Bulaç, Enis Berberoğlu, Gökmen Ulu, İnan Kızılkaya, Kadri Gürsel, Mehmet Altan, Mahir Kanaat, Murat Sabuncu, Nazlı Ilıcak, Oğuz Güven, Oğuz Usluer ve Şahin Alpay’ı ziyaret etti. Bu gazetecilerden Gökmen Ulu, İnan Kızılkaya, Kadri Gürsel, Mahir Kanaat ve Oğuz Güven cezaevinden çıktılar.

    Etiketler: TGC , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri