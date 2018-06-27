TGC: Gazeteci hedef gösterme kabul edilemez

DEMOKRASİDEN SÖZ EDİLEMEZ

“Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü Anayasa tarafından korunan bir hak, demokratik bir devletin en temel yapı taşı, demokrasi için vazgeçilmez bir öğe ve rejim için bir güvencedir. Özgür ve sınırlamalardan arınmış medya demokratik ve şeffaf toplumun temel unsurudur. MHP 26 Haziran 2018 Salı günü verdiği gazete ilanında haber ve yorumlarından memnun olmadığı 59 gazeteci ve yazarın isimlerini ve gazetelerini yayınlamıştır. Bu tutum kabul edilemez. Siyasi parti temsilcilerinin, beğenmedikleri haber ve yorumları yazan gazeteci ve yazarların listesini tutar ve bunu hedef göstererek ilan olarak yayınlarsa bu ülkede demokrasiden söz edemeyiz.



KORUMAK İKTİDARIN GÖREVİ

Demokratik toplumlarda iktidar ve siyasi partiler gazetecileri hedef göstermek, kara listeye almak değil, özgür basın anlayışına hizmet etmekle sorumludur. Listede ismi yer alan ve hedef gösterilen bir bölümü üyemiz olan 59 gazetecinin can güvenliğinin korunmasının her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi iktidarın sorumluluğunda olduğunu hatırlatıyoruz.”



TGS: ÇİZGİYİ AŞMAKTIR

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), MHP’nin verdiği, 59 gazetecinin isminin yer aldığı ilana tepki gösterdi. TGS’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi: “Meslektaşlarımızı ‘iftira kampanyası’ yürütmekle suçlaması çizgiyi aşmaktır. İsim listesi yayınlayarak gazetecileri hedef gösterenlerden çekinmiyoruz, korkmuyoruz. MHP Lideri Bahçeli’nin kendisini eleştiren gazeteci ve yazarlara cevap verme hakkı elbette vardır. Ancak meslektaşlarımızı ‘iftira kampanyası’ yürütmekle suçlaması çizgiyi aşmaktır. İsim listesi yayınlayarak gazetecileri hedef gösterenlerden çekinmiyoruz, korkmuyoruz.”